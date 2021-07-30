طريقة تحضير بلح الشام في عشر دقائق من المنزل مثل المحلات بمذاق رائع

الحلويات من المكونات الأساسية التي يجب تناولها بمقدار معين بشكل يومي ولا تقل أهميتها عن الوجبات الرئيسية فلا تعتبر مجرد حلويات بعد الوجبات فقط بل يحتاج الجسم مقدار من السكريات حتى تكون النسبة صحية، وليس كما يعتقد البعض أن وجودها مرتبط بالسعرات الحرارية فقط وآثارها الجانبية على الأشخاص أصحاب الأمراض المزمنة مثل مرض السكري، ومن الحلويات التي تكتسب مذاق شهي حتى أنه لا يوجد شخص لا يكرهها بلح الشام الذي يعتبر ذو مذاق وشكل مميز وينتشر في جميع المحلات وبين كافة الطبقات سواء الشعبية أو غيرهم، يتميز بلح الشام بالسعر الإقتصادي بالنسبة لأصناف الحلويات الأخري، وتحب الأمهات القيام بتحضير تلك الحلويات في المنزل بدلاً من شرائها خاصةً أنها سهلة التحضير لذلك نقدم لكم الطريقة اليوم من خلال هذا المقال. طريقة تحضير بلح الشام طريقة تحضير بلح الشام المكونات: كأس ماء.

ملعقتين صغيرتين من السكر.

ملعقة من الخل.

كأس ونصف من الدقيق.

نصف كأس من الزيت النباتي النقي.

ثلاث وحدات من البيض.

ملعقة من مسحوق الفانيليا.

رشة ملح. طريقة التحضير: تحضير إناء متوسط الحجم ووضع كلاً من الزيت والماء والسكر بالإناء على نار هادئة ثم إضافة الخل وعند إقتراب الغليان نقوم بسكب الدقيق المنخول ونقلب بإستخدام ملعقة خشبية ثم رفع الخليط من النار ونتركه حتى يبرد. نضع البيض في طبق آخر ويتم إخفاقه بمضرب يدوي بالإضافة إلي مسحوق الفانيليا. سكب الدقيق في العجانة وتشغيلها على سرعة هادئة ثم إضافة خليط البيض بالتدريج حتى تمتزج المكونات بشكل جيد. تحضير المقلاة، ثم وضع الخليط في قُمع خاص بالتشكيل ثم تشكيل بلح الشام على هيئة أصابع في المقلاة بحيث تكون كمية الزيت كثيرة وتكرار ذلك حتى إنتهاء خليط العجينة ويتم التقليب على الوجهين وعند النضج نقوم بإخراج بلح الشام ووضعه في القطر البارد بشكل مباشر. طريقة التحضير: طريقة تحضير القطر: طريقة تحضير القطر: نقوم بتحضير إناء صغير ووضع كأس من الماء وكأس من السكر وملعقة من ماء الورد ونضع الخليط على نار هادئة حتى الغليان ويصبح ثقيل نوع ما، ثم نترك القطر حتى يصبح بارداً. الوسوم

الحلويات من المكونات الأساسية التي يجب تناولها بمقدار معين بشكل يومي ولا تقل أهميتها عن الوجبات الرئيسية فلا تعتبر مجرد حلويات بعد الوجبات فقط بل يحتاج الجسم مقدار من السكريات حتى تكون النسبة صحية، وليس كما يعتقد البعض أن وجودها مرتبط بالسعرات الحرارية فقط وآثارها الجانبية على الأشخاص أصحاب الأمراض المزمنة مثل مرض السكري، ومن الحلويات التي تكتسب مذاق شهي حتى أنه لا يوجد شخص لا يكرهها بلح الشام الذي يعتبر ذو مذاق وشكل مميز وينتشر في جميع المحلات وبين كافة الطبقات سواء الشعبية أو غيرهم، يتميز بلح الشام بالسعر الإقتصادي بالنسبة لأصناف الحلويات الأخري، وتحب الأمهات القيام بتحضير تلك الحلويات في المنزل بدلاً من شرائها خاصةً أنها سهلة التحضير لذلك نقدم لكم الطريقة اليوم من خلال هذا المقال. طريقة تحضير بلح الشام طريقة تحضير بلح الشام المكونات: كأس ماء.

ملعقتين صغيرتين من السكر.

ملعقة من الخل.

كأس ونصف من الدقيق.

نصف كأس من الزيت النباتي النقي.

ثلاث وحدات من البيض.

ملعقة من مسحوق الفانيليا.

رشة ملح. طريقة التحضير: تحضير إناء متوسط الحجم ووضع كلاً من الزيت والماء والسكر بالإناء على نار هادئة ثم إضافة الخل وعند إقتراب الغليان نقوم بسكب الدقيق المنخول ونقلب بإستخدام ملعقة خشبية ثم رفع الخليط من النار ونتركه حتى يبرد. نضع البيض في طبق آخر ويتم إخفاقه بمضرب يدوي بالإضافة إلي مسحوق الفانيليا. سكب الدقيق في العجانة وتشغيلها على سرعة هادئة ثم إضافة خليط البيض بالتدريج حتى تمتزج المكونات بشكل جيد. تحضير المقلاة، ثم وضع الخليط في قُمع خاص بالتشكيل ثم تشكيل بلح الشام على هيئة أصابع في المقلاة بحيث تكون كمية الزيت كثيرة وتكرار ذلك حتى إنتهاء خليط العجينة ويتم التقليب على الوجهين وعند النضج نقوم بإخراج بلح الشام ووضعه في القطر البارد بشكل مباشر. طريقة التحضير: طريقة تحضير القطر: طريقة تحضير القطر: نقوم بتحضير إناء صغير ووضع كأس من الماء وكأس من السكر وملعقة من ماء الورد ونضع الخليط على نار هادئة حتى الغليان ويصبح ثقيل نوع ما، ثم نترك القطر حتى يصبح بارداً.

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