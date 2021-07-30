أفضل وصفة طبيعيه تنعيم الشعر من أول استعمال

وصفة طبيعية لتنعيم الشعر، مع استخدام الاستشوار المتكرر الذي يعد السبب الرئيسي في اتلاف وخشونة الشعر، فمن هنا تبحث الفتيات كثيراً عن طرق طبيعية لتنعيم الشعر والتخلص من الشعر التالف، فبما أن الشعر هو سر جمال المرأة سنقوم بسر عليكم أقوي الخلطات لتنعيم الشعر اول استعمال

وصفة زيت النخاع لتنعيم الشعر

يعتبر زيت النخاع من أكثر الوصفات الطبيعية التي تعمل على تنعيم الشعر في وقتا قصير، حيث يقوم زيت النخاع لتغذية الشعر من الجذور يصبح شعرك ناعم لامعا.

الوصفة

عليك بأخذ ملعقة كبيرة من زيت النخاع وملعقة صغيرة من زيت الخروع وامزجيهم جيدا، ثم قومي بتدليك فروه الرأس بالمزيج ويترك على الشعر لمدة ساعتين على الأقل قبل ان يشرب الماء البارد.

خلطة العسل والبيض لتنعيم الشعر

مع خلطة البيض والعسل سيصبح شعرك ناعم كالحرير في اسبوع واحد فقط، احضري ملعقة صغيرة من العسل وملعقة كبيرة من زيت الزيتون وملعقة كبيرة من زيت الخروع وبيضة واحدة وملعقة كبيرة من الزبادي، اخلطي كافة المكونات جيدا ليصبح لديكي خليط متجانس، ثم وزعي المزيج على شعرك جيدا من الجذور حتى الأطراف ويترك لمدة ساعة بين قبل ان يشرب الماء والشامبو.

وصفة الزبدة لتنعيم الشعر

تعمل الزبدة على تنعيم الشعر وتقويته بشكل ملحوظ وعندما تخلط الزبدة مع زيت الزيتون تحصلين على النتيجه المرغوبة، حيث يقوم الزيت الزيتون بدوره في تغذيه الشعر وازاله القشره عنه.

الوصفة

اخلطي ملعقتين كبيرة من الزبدة مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وقلبيهم جيدا، ثم وزعي الخليط على الشعر واتركيه حتى يجف تماما لمدة عشر دقائق، ثم اغسلي شعرك بالماء الدافئ والشامبو.

خلطة الموز والعسل لترطيب الشعر وتنعيمه

مع وصفة العسل والموز التي ستمنحك شعرا ناعما في يومين، ضعي حبه واحدة من الموز مع ملعقة كبيرة من العسل في وعاء واخلطيهم جيدا، ثم قومي بغسل شعرك قبل ان تضعي عليه المزيج، ثم وزعي الخليط على شعرك بالكامل مع التدليك المستمر لفروه الرأس، يترك الخليط لمدة ساعة على الشعر قبل ان يشطف بالماء والشامبو.