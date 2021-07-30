دهنه واحدة يومياً من الخلطة الجبارة لتطويل الشعر والرموش وتكثيف الحواجب نتيجة روعه من أول استخدام

الخلطة الجبارة لتطويل الشعر والرموش وتكثيف الحواجب، قد تبحث الكثير من السيدات عن اكثر الوصفات الفعالة في تطويل الشعر والرموش لان جمال المرأة يكمن في جمال شعرها في طوله ولمعانه لذلك قد تبحث على أكثر الوصفات الفعالة في علاج مشاكل الشعر والآن من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم العديد من الوصفات الفعالة في تطويل الشعر وعلاج تقصف الشعر .

الخلطة الجبارة لتطويل الشعر والرموش وتكثيف الحواجب

يعتبر العسل من أكثر المواد الطبيعية الفعالة في تطويل الشعر وتكثيف الحواجب لإنه يحتوى على مواد مفيدة للبشرة والجسم والشعر .

زيت زيتون بمقدار ملعقة

عسل طبيعي بمقدار ملعقة

صفار بيض

نخلط هذه المكونات جيدا مع بعضها حتى تمتزج جيداً.

نضع الخلطة على فروة الرأس وعلى الرموش وندلكها جيدا ثم نتركها لمدة 35 دقيقة، حتى يستفيد الشعر والرموش من الوصفة وسوف تلاحظين الفرق عند استخدام في تطويل الشعر والرموش وتكثيف الحواجب .

نغسل الشعر بالماء البارد .

يجب الاستمرار على هذه الوصفة حتى نحصل على النتيجة المطلوبة في تطويل الشعر والرموش .

مكونات خلطة العسل للشعرطريقة تكوين وتحضير وصفة العسل لتكثيف الحواجب

وصفة المايونيز لطويل الشعر وتكثيفه

قد يجهل الكثير أهمية المايونيز في تطويل الشعر وتكثيف الرموش وإنه يستخدم في وصفات للبشرة والجسم أيضاً .

صفار بيضه

ملعقة من زيت الخروع

ملعقة من المايونيز

نصف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

نخلط المكونات مع بعضها جيدا حتى تمتزج ثم نضع الوصفة على الشعر كله من الجذور حتى الأطراف .

مع عمل حركات دائرية في فروة الرأس .

ولكى يصبح شعرك ناعما وطويلا تترك الخلطة على الشعر لمدة 4 ساعات ثم نشطف الشعر بالماء .

يعتبر المايونيز فعال جداً في تطويل الشعر وتكثيف وتطويل الرموش .

مقدار ملعقة من كل من ( زيت اللوز – زيت الخروع – زيت الصبار – زيت الثوم – زيت جوز الهند )

نخلط المكونات السابقة مع بعضها البعض ثم نضعها على الشعر لمدة لا تزيد عن 25 دقيقة، سوف تلاحظين نتيجة روعه عند الاستمرار علي هذه الوصفة لإنها فعاله جداً في تطويل الشعر والرموش تكثيف الحواجب .

نغسل الشعر جيدا بالماء .

كما يجب الاستمرار على هذه الوصفة للحصول على أفضل نتيجة .

مكونات وصفة المايونيز لتكثيف الشعر والرموشطريقة تكوين وتحضير وصفة المايونيز للشعر والحواجبوصفة زيت الثوم لتطويل الشعر والرموش