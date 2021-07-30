وصفة الزبادي لتبييض الوجه سريعا بشرتك افتح خلال اسبوع

وصفة طبيعية لتبييض الوجه في يومين، تزايد عمليات البحث من قبل العديد من السيدات لمعرفة أفضل وصفة طبيعية لتفتيح البشرة في أسبوعين، هذا الأمر الذي يشغل بال الكثير، وقد تلجأ بعض السيدات لشراء بعض من مستحضرات التجميل التي قد ترهق البشره أكثر وتزيد من اسمرارها وظهور البقع الداكنة، لذلك نقدم اليوم لكي سيدتي أقوى الوصفات الطبيعية لتبييض الوجه بسرعه فائقة فتابعي معي.

وصفة لتبييض الوجه سريعا

مع وصفة الزبادي المذهلة في تفتيح البشرة ستلاحظين الفرق بنفسك مع اول استعمال، حيث تحتوي الزبادي على العديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم والتي تقوم بدورها في تبييض البشرة من خلال احتوائها على حمض اللاكتيك الذي يلعب دورا هام في تفتيح لون الجلد.

ماسك الزبادي لتفتيح الوجه

عليكي سيدتي بأخذ كمية مناسبة من الزبادي ثم توزيعها على كامل الوجه باستخدام قطعة قطنية وتترك لمدة نصف ساعة على الأقل قبل شطف الوجه بالماء الفاتر، تكرر تلك العملية مرة واحدة من كل اسبوع لنتيجة مبهرة .

وصفة الزبادي والعسل لتفتيح الوجه

قومي بخلط ملعقة كبيرة من الزبادي مع ملعقة كبيرة من العسل الأبيض ونمزجهم جيدا، ثم وزعي الخليط على الوجه والرقبه ويترك حتى يجف على البشره لمدة ربع ساعة ثم يغسل بالماء البارد، احرصي على تكرار تلك الوصفة مرتين من كل اسبوع .

ماسك الليمون والشوفان لتفتيح البشرة

امزجي ملعقة كبيرة من عصير الليمون مع ملعقة من دقيق الشوفان وملعقة كبيرة من الزبادي واخلطيهم جيدا، ثم وزعي الخليط على الوجه ويترك حتى يجف ثم يشطف بالماء الدافئ، وتكرر تلك الخلطة مرة واحدة من كل اسبوع لنتيجة أفضل.

وصفة ماء الورد والنشا والزبادي لتبييض الوجه

مع وصفة ماء الورد والنشا والزبادي وتصبح بشرتك افتح ثلاث درجات خلال اسبوع من الاستخدام فقط، قومي بمزج ملعقة كبيرة من ماء الورد وملعقة صغيرة من النشا وملعقة صغيرة من الزبادي، ثم خذي قطعة قطنية نظيفة ووزعي الخليط على بشرتك وعلى الرقبة بالكامل، ثم يترك لمدة ربع ساعة قبل شطفه بالماء الفاتر، ثم تكرر تلك الوصفة مرتين من كل اسبوع.