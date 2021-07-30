أفضل وصفة لتطويل الشعر بسرعة فائقه بدون أدوية في شهر فقط

أفضل وصفة لتطويل الشعر بسرعة فائقه بدون أدوية في شهر، كما تهتم جميع النساء بأن تظهر في أجميل صورة عن طريق الاهتمام بشعرها كي يبدو طويل وكثيف ولامع، لا بد من معرفة أفضل الوصفات الطبيعية لتطويل الشعر قبل البدء في التحضير لضمان الحصول على النتيجة المطلوبة، هنالك بعض العادات اليومية الخاطئة التي تؤثر على صحة الشعر يجب التوقف عنها؛ مثل استخدام المشط البلاستيك الذي يقوم ببث موجات كهربية تعمل على تساقط الشعر، لذلك ينصح الأطباء باستبداله بمشط خشبي آمن على شعرك، كما يجب التوقف عن استخدام مكواة الشعر أو السشوار الذي يؤدي إلى ضعف وتساقط الشعر على المدى الطويل من الاستخدام.

يعد ماسك البيض هو أفضل وصفة لتطويل الشعر حيث يحتوى البيض على العديد من المكونات؛ التي لها دور فعّال في تطويل الشعر لما تحتويه على بروتين ومعادن، يمكنك تحضير الماسك عن طريق الخطوات التالية:

2 بيضة متوسطة الحجم. معلقة من زيت الزيتون. معلقة من عسل النحل.

خفق البيض في وعاء دائري صغير الحجم. إضافة معلقة من عسل النحل وزيت الزيتون. التقليب جيداً حتى تتماسك مكونات الخليط وتصبح في قوام واحد. ثم توزيع ماسك البيض على الشعر مع تدليك فروة الرأس برفق حتى يقوم على تطويل الشعر بسرعة فائقه. ارتداء قبعة الاستحمام لمدة ساعة ثم غسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو لمحو رائحة البيض. تكرر هذه لخلطة مرتين في الأسبوع لمدة شهر كامل على التوالي.

أسرع خلطة لتطويل الشعر

خلطة الزيوت الطبيعية هي أسرع خلطة لتطويل الشعر في شهر بدون أدوية، وذلك لما تحتويه على فيتامينات ومواد مضادة للأكسدة تساعد الشعر على إنتاج البصيلات من جديد وتعزيز نمو الشعر، يمكنك تحضير الخلطة عن طريق الخطوات التالية: