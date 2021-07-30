أقوي خلطة كورية لتطويل الشعر في اسبوعين نتيجة مبهرة

نقدم اليوم لكل زوارنا الكرام أقوى وصفة لتطويل الشعر خلال اسبوع فقط، حيث تبحث اغلب السيدات والفتيات عن وصفات طبيعيه لاطالة الشعر سريعا، فكما نعلم أن استخدام الاستشوار والمكواه المفرط يتسبب في اتلاف الشعر واسقاطه تدريجياً، ومن هنا يبدا الشعر في خسارة حيويته، لذلك سنتعرف سويا على بعض الوصفات التي اثبتت فعاليتها الإيجابية في تطويل الشعر بفتره قصيرة باستخدام زيت الخروع المذهلة في تقوية وإطالة الشعر فتابعوا معي.

وصفة طبيعية لتطويل الشعر سريعا

وصفة زيت الخروع والنخاع

تعتبر وصفة زيت الخروع من أكثر الوصفات التي لقت نجاح في اطالة الشعر بمدة قصيرة جداً، حيث يعمل زيت الخروع على تغذية الشعر من الجذور وتقوية البصيلات مما يساعد في تطويل الشعر بصورة ملحوظة، فهناك عدة وصفات بزيت الخروع والتي تأتي على النحو التالي:

الوصفة الأولى.

يمكن استخدام زيت الخروع بدون إضافة عليه أي زيوت أخرى، فقد خذي كمية من زيت الخروع مع كمية من زيت النخاع وقومي بمزج المكونين معا، ثم قومي بتدليك فروه الرأس بهم جيدا من الجذور حتى الأطراف، ويترك لمدة لمدة أربع ساعات على الأقل قبل شطفه بالماء البارد،

تكرر تلك الوصفة ثلاث مرات على الأقل من كل اسبوع للحصول على أفضل نتيجة.

وصفة زيت الخروع وجوز الهند لتطويل الشعر

مع خلطة زيت الخروع وجوز الهند ستحصلين على نتيجة مذهلة من الأسبوع الأول، فقط امزجي ملعقة كبيرة من زيت الخروع مع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند وقلبيهم جيدا، ثم وزعي الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف، ويترك على الشعر لمدة ساعتين على الأقل قبل شطفه بالماء الفاتر، احرصي على تكرار تلك العملية مرتين من كل اسبوع لنتيجة أفضل.

وصفه زيت الخروع وجوز الهند والزيتون

يعمل زيت جوز الهند والزيتون على ترطيب الشعر بعمق واسترجاع لمعان الشعر وتقويته.

ويمكن مزج كمية من زيت الخروع مع كمية قليلة من زيت الزيتون وزيت جوز الهند و خلطهم جيدا، ثم توزيع الخليط على الشعر ويغطي الشعر لمدة ساعة، ثم يشطف بالماء البارد.