أفضل طريقة للتخسيس والحصول علي قوام رشيق ونشيط طوال اليوم

أفضل طريقة للتخسيس هو أحد أهم الموضوعات التي تشغل بال العديد من الأشخاص الراغبين في إنقاص وزنهم. كذلك أيضاً من الموضوعات التي يبحث عنها العديد خلال محركات البحث للحصول علي قوام رشيق سواء كان للسيدات أو الرجال. والحقيقة أن محاولة العديد لإنقاص وزنهم هو أمر صحي وضروري من أجل الحفاظ علي الصحة وسلامة البدن. فيجب علي الجميع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة سواء إتباع رجيم كأسلوب من أساليب التخسيس أو ممارسة الرياضة كشكل آخر للحفاظ علي المظهر العام. وكنا قد تطرقنا في مقالات سابقة إلي بعض الموضوعات التي تخص هذا المجال ومنها رجيم لإنقاص الوزن (5) كجم في أسبوع واحد فقط. وفيما يلي سيتم تناول كافة تفاصيل أفضل طريقة للتخسيس خلال هذا المقال.

أفضل طريقة للتخسيس

عندما نتحدث عن التخسيس فيجب القيام بالتحدث عن التخسيس إما بممارسة الرياضة أو اتباع أحد أساليب الرجيم, وفيما يلي سيتم التحدث في بداية الأمر عن إنقاص الوزن عن طريق ممارسة الرياضة وهو كالتالي:

ممارسة رياضة الجري : فمن الممكن إنقاص الوزن وخاصة مناطق الأرداف من خلال الجري, وفي حالة عدم إمكانية إيجاد وقت للجري في أحد الأندية أو المتنزهات فيمكن القيام باستخدام المشاية الرياضية وتحديد السرعات العالية.

ممارسة رياضة صعود السلالم بصفة دورية ويومية وهذه الرياضة لتنحيف الأرداف.

من الممكن ممارسة رياضة الصعود والهبوط من وضع القرفصاء وكذلك أيضاً تمرين الإندفاع (lunges) وهذه التمارين خاصة بمنطقة الأرداف والمؤخرة.

ولغرض إتباع رجيم صحي ومفيد بدون مشكلات فيمكن القيام بالآتي:

ضبط مواعيد النوم والصحيان لتكون فترات النوم (6-8) ساعات يومياً.

تناول كوب مياه دافئ يومياً قبل تناول وجبة الإفطار.

تناول عدد (2) بيضة خلال وجبة الإفطار وبعض الخضرة.

تناول عصير جرجير فريش بين وجبتي الإفطار والغداء.

تناول كوب من عصير التوت البري قبل وجبة الغداء بحوالي (15) دقيقة.

تناول قطعة من السمك التونة ويتم عصر ليمونه عليها مع تناول طيق سلطة خضرة.

ومن الممكن الإكثار من سلطات الخضرة.

تناول أي عصائر بدون سكر أو تحلية.

غير مستحب تناول وجبة عشاء ومن الممكن تناول طبق من السلطات أو كوب واحد من الزبادي ويتم عصر ليمونه.

في حالة الإحساس بالجوع يمكن تناول تمرة فاكهة (تفاح, موز,…..).

وفي النهاية يجب القيام بالمتابعة الجيدة مع طبيب التغذية وذلك في حالة وجود أي أمراض أو مشكلات هضمية وكذلك إتباع تعليمات وزارة الصحة في هذا الأمر.