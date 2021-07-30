الأسباب العلمية لحدوث ضيق تنفس وزيادة سرعة نبضات القلب

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ما هي الأسباب التي تؤدي إلي ضيق التنفس وحدوث سرعة نبضات القلب, قد يتساءل الكثير من الناس والذين تحدث لهم أحياناً أن يشعروا بضيق في التنفس مصاحب بخفقان وسرعة في نبضات القلب مما يسبب لهم بعض القلق والخوف من حدوث تلك الأعراض, وهناك الكثير من الأطباء الذين يقولون بأن هذان العارضان قد يسببان مشاكل صحية خطيرة وقد تؤدي في بعض الأحيان إلي الوفاة وخاصة إذا حدثت أثناء نوم الشخص, ومتي يعرف الناس ما هي الأسباب الحقيقية وراء حدوث ضيق التنفس وسرعة نبضات القلب, هذا ما سوف نقوم بسرد لكم بعض من أسبابها وعلاجها.أسباب حدوث ضيق تنفس وزيادة سرعة نبضات القلب
حدد الأطباء بعض من الأعراض والأسباب التي تؤدي إلي حدوث وإصابة أي شخص بضيق التنفس وزيادة سرعة نبضات القلب, فيوجد منها الخطير والبعض الآخر الغير أسباب لحظية.
- الإصابة ببعض أمراض القلب, فقد يحدث أن يتعرض الشخص إلي اضطرابات تؤدي إلي شعور الشخص بزيادة سرعة نبضات القلب وضيق التنفس.
- إذا كانت هناك حالة نفسية سيئة لدي الشخص, فقد تؤدي الحالة النفسية السيئة إلي إيجاد صعوبة في التنفس.
- إذا كان الشخص مدمن للكحوليات وشرب السجائر أو شرب الكثير من الكافيين.
- إذا قام الشخص ببذل مجهود اكثر من طاقته فقد يؤدي لزيادة سرعة نبضات القلب.
- إذا كان الشخص يعاني من أمراض قلبية مزمنة مثل انخفاض ضغط الدم والالتهاب الرئوي وضعف عضلة القلب.
قام الأطباء بوضع مجموعة من النصائح لمن يتعرض لمثل هذه الظروف من حدوث ضيق في التنفس وزيادة سرعة نبضات القلب, فإذا شعر الشخص بحدوث هذه الأعراض فيمكن أن يقوم بعمل الآتي.
- يجب أن يقوم بأخذ حمام بماء بارد, أو يمكنه أن يقوم بسكب الماء البارد علي الوجه لمدة نصف دقيقة.
- أن يقوم بحبس أنفاسه بعض من الوقت القليل.
- يمكن أن يقوم بالذهاب إلي المشفي لأخذ الإسعافات الأولية والتي منها أن يقوم الطبيب بإعطائه حقن للتخفيف ذلك مثل يدوكائين أو اميودارون أو يمكن أن يعطيه أيضاً بوركيناميد.
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ما هي الأسباب التي تؤدي إلي ضيق التنفس وحدوث سرعة نبضات القلب, قد يتساءل الكثير من الناس والذين تحدث لهم أحياناً أن يشعروا بضيق في التنفس مصاحب بخفقان وسرعة في نبضات القلب مما يسبب لهم بعض القلق والخوف من حدوث تلك الأعراض, وهناك الكثير من الأطباء الذين يقولون بأن هذان العارضان قد يسببان مشاكل صحية خطيرة وقد تؤدي في بعض الأحيان إلي الوفاة وخاصة إذا حدثت أثناء نوم الشخص, ومتي يعرف الناس ما هي الأسباب الحقيقية وراء حدوث ضيق التنفس وسرعة نبضات القلب, هذا ما سوف نقوم بسرد لكم بعض من أسبابها وعلاجها.أسباب حدوث ضيق تنفس وزيادة سرعة نبضات القلب
حدد الأطباء بعض من الأعراض والأسباب التي تؤدي إلي حدوث وإصابة أي شخص بضيق التنفس وزيادة سرعة نبضات القلب, فيوجد منها الخطير والبعض الآخر الغير أسباب لحظية.
- الإصابة ببعض أمراض القلب, فقد يحدث أن يتعرض الشخص إلي اضطرابات تؤدي إلي شعور الشخص بزيادة سرعة نبضات القلب وضيق التنفس.
- إذا كانت هناك حالة نفسية سيئة لدي الشخص, فقد تؤدي الحالة النفسية السيئة إلي إيجاد صعوبة في التنفس.
- إذا كان الشخص مدمن للكحوليات وشرب السجائر أو شرب الكثير من الكافيين.
- إذا قام الشخص ببذل مجهود اكثر من طاقته فقد يؤدي لزيادة سرعة نبضات القلب.
- إذا كان الشخص يعاني من أمراض قلبية مزمنة مثل انخفاض ضغط الدم والالتهاب الرئوي وضعف عضلة القلب.
قام الأطباء بوضع مجموعة من النصائح لمن يتعرض لمثل هذه الظروف من حدوث ضيق في التنفس وزيادة سرعة نبضات القلب, فإذا شعر الشخص بحدوث هذه الأعراض فيمكن أن يقوم بعمل الآتي.
- يجب أن يقوم بأخذ حمام بماء بارد, أو يمكنه أن يقوم بسكب الماء البارد علي الوجه لمدة نصف دقيقة.
- أن يقوم بحبس أنفاسه بعض من الوقت القليل.
- يمكن أن يقوم بالذهاب إلي المشفي لأخذ الإسعافات الأولية والتي منها أن يقوم الطبيب بإعطائه حقن للتخفيف ذلك مثل يدوكائين أو اميودارون أو يمكن أن يعطيه أيضاً بوركيناميد.
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