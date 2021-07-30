البيتزا بكل اسرارها…طريقة عمل عجينه البيتزا السريعة الهشة بمكونات منزلية كاملة

طريقة عمل عجينة البيتزا السريعة، تعتبر من أهم طرق بالنسبة لجميع السيدات في الوقت خالي هو طريقة عمل البيتزا السريعة، كما يجب الإشارة أن البيتزا تعتبر من الأكلات التي يفضلها جميع أفراد الأسرة وبشكل خصوصي جميع الأطفال لذلك يبحثون بشكل كبير عن طريق عمل عجينة البيتزا السريعة، سوف نقدم لكم الطريقة خلال السطور القادمة، كما تعتبر البيتزا واحدة من أشهر الأكلات العالمية فهي تعتبر من الأكلات سهلة الإعداد والتحضير كما يعشقون الأطفال البيتزا بالخشو وتعتبر البيتزا من الأكلات الأوروبية الشهيرة والتي تتميز بأنها شعبة وبسيطة ولا تأخذ الكثير من الوقت، وسوف نقدم لكم عمل عجينة البيتزا السريعة وهي عجينة لن تأخذ وقت كبير، ويمكنكم حشو العجينة بالعديد من الأطعمة المختلفة حسب رغبتك من (اللحوم أو الجبن)، حشوات اللحوم مثل السجق أو اللحم المفروم أو البسطرمة أو ر ، وأخيرآ يجب الإشارة أنها الوصفة لا تأخذ العديد من الوقت تماما. مقادير عجينة البيتزا السريعة كوبين من الدقيق .

عدد ملعقتين من زيت الزيتون .

ربع ملعقة صغيرة سكر .

ملعقة واحدة صغيرة خميرة .

نصف ملعقة ملح .

نصف كوب ماء دافئ. طريقة عجينة البيتزا السريعة اولت في وعاء عميق قومي بوضع الخميرة والسكر وملعقتين كبيرتان من الماء الدافئ

ثم قومي بالتقليب وخلطهم بملعقة أو شوكة ثم قومي بتركيهم في مكان دافئ لمدة ربع ساعة حتى ينتفخ الخليط وتزداد الرغوة .

ثم قومي بوضع الدقيق في وعاء عميق ، ضيفي عليه الملح ثم قومي بوضع الخميرة السائلة ايضا .

ضيفي ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ، ثم اخلطي جميع السوائل مع بعضها .

اعجبني جميع المقادير مع بعضها لمدة عشر دقائق حتى تحصلين على قوم عجين طري لا يلتصق بيدك .

شكلي العجينة على شكل كرة .

ضعي العجينة داخل الوعاء .

قومي بتغطيتها بفوطة مبللة .

اتركي العجينة جانيا في مكان دافئ لتختمر ويتضاعف حجمها لمدة ساعة على الأقل .

قومي بعد ذلك بفرد العجينة على رف رخامي مرشوش بقليل من الدقيق .

افردي العجين في صينية مدهونة ملعقة كبيرة من زيت الزيتون واحشيها حسب رغبتك . الوسوم

طريقة عمل عجينة البيتزا السريعة، تعتبر من أهم طرق بالنسبة لجميع السيدات في الوقت خالي هو طريقة عمل البيتزا السريعة، كما يجب الإشارة أن البيتزا تعتبر من الأكلات التي يفضلها جميع أفراد الأسرة وبشكل خصوصي جميع الأطفال لذلك يبحثون بشكل كبير عن طريق عمل عجينة البيتزا السريعة، سوف نقدم لكم الطريقة خلال السطور القادمة، كما تعتبر البيتزا واحدة من أشهر الأكلات العالمية فهي تعتبر من الأكلات سهلة الإعداد والتحضير كما يعشقون الأطفال البيتزا بالخشو وتعتبر البيتزا من الأكلات الأوروبية الشهيرة والتي تتميز بأنها شعبة وبسيطة ولا تأخذ الكثير من الوقت، وسوف نقدم لكم عمل عجينة البيتزا السريعة وهي عجينة لن تأخذ وقت كبير، ويمكنكم حشو العجينة بالعديد من الأطعمة المختلفة حسب رغبتك من (اللحوم أو الجبن)، حشوات اللحوم مثل السجق أو اللحم المفروم أو البسطرمة أو ر ، وأخيرآ يجب الإشارة أنها الوصفة لا تأخذ العديد من الوقت تماما. مقادير عجينة البيتزا السريعة كوبين من الدقيق .

عدد ملعقتين من زيت الزيتون .

ربع ملعقة صغيرة سكر .

ملعقة واحدة صغيرة خميرة .

نصف ملعقة ملح .

نصف كوب ماء دافئ. طريقة عجينة البيتزا السريعة اولت في وعاء عميق قومي بوضع الخميرة والسكر وملعقتين كبيرتان من الماء الدافئ

ثم قومي بالتقليب وخلطهم بملعقة أو شوكة ثم قومي بتركيهم في مكان دافئ لمدة ربع ساعة حتى ينتفخ الخليط وتزداد الرغوة .

ثم قومي بوضع الدقيق في وعاء عميق ، ضيفي عليه الملح ثم قومي بوضع الخميرة السائلة ايضا .

ضيفي ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ، ثم اخلطي جميع السوائل مع بعضها .

اعجبني جميع المقادير مع بعضها لمدة عشر دقائق حتى تحصلين على قوم عجين طري لا يلتصق بيدك .

شكلي العجينة على شكل كرة .

ضعي العجينة داخل الوعاء .

قومي بتغطيتها بفوطة مبللة .

اتركي العجينة جانيا في مكان دافئ لتختمر ويتضاعف حجمها لمدة ساعة على الأقل .

قومي بعد ذلك بفرد العجينة على رف رخامي مرشوش بقليل من الدقيق .

افردي العجين في صينية مدهونة ملعقة كبيرة من زيت الزيتون واحشيها حسب رغبتك .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البيتزا بكل اسرارها…طريقة عمل عجينه البيتزا السريعة الهشة بمكونات منزلية كاملة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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