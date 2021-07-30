ما هي أعراض جلطات القلب وكيفية الحاق المريض

أسباب وأعراض حدوث النوبة القلبية, يتعرض الكثير من الناس إلي نوبات قلبية مفاجئة قد تؤدي لقدر الله إلي حدوث وفاة, حيث يتم تعريف النوبة القلبية بأنها انسداد لشرايين القلب بشكل مفاجئ بسبب تراكم الدهون والكوليسترول بها, مما ينتجه عنه صفائح دموية تؤدي إلي حدوث جلطات بشكل مفاجئ مما يجعل القلب لا يقدر علي العمل بوظيفته الطبيعية وهي دخول وخروج الدم منه وإليه, ولكن قد يتساءل الكثير من الأشخاص ما هي الأعراض التي تصاحب النوبة القلبية وكيف اعرف ما إذا كنت قد أوشكت علي الإصابة بالنوبة القلبية, وماذا يجب علي أن أفعل إذا شعرت انك مصاب بنوبة قلبية.الأعراض والعلامات المصاحبة لنوبة القلب المفاجئ
قد يتعرض أي شخص إلي نوبة قلبية مفاجئة قد تؤدي بيه لا قدر الله إلي الوفاة, ولكن توجد اعرض قد تصاحب النوبة القلبية قبل حدوثها مما يعطيك الفرصة إلي لحاق نفسك بأخذ العلاج اللازم أو الذهاب إلي المشفي علي الفور, ومن ضمن هذه الأعراض التي تصاحب النوبة القلبية.
- قام بعض الأشخاص الذي أصيبوا بالنوبة القلبية بأنهم قد أحسوا بألم شديد في الصدر مصاحب له الم ممتد إلي أعلي الذراعين وغالباً في الذراع الأيسر بجانب الم في الرقبة والفك والظهر.
- الشعور بالدوخة أو الدوار المفاجئ.
- إيحاد صعوبة في أخذ النفس الطبيعي للشخص.
- حدوث للشخص تعرق بشكل كبير وغير اعتيادي.
- قد يصاحب النوبة القلبية أيضاً حدوث كحه مصاحب له قيء
يجب التوجه علي الفور لأخذ الإسعافات الأولية وإلحاق المريض وازابة الجلطة بأسرع وقت, ولكن إذا لم تلحق أن تذهب بيه فيمكنك.
- أن تقوم بإعطائه الأسبرين لما له من فوائد تساعد علي تقليل الجلطات والمساعدة في سريان الدم في الشرايين.
- أخذ دواء خاص بالتخثر, حيث أنه يساعد في عملية ازابة الجلطات بشكل فعال ويساعد علي تدفق الدم إلي القلب بعد ازابة الجلطات.
- أخذ الأدوية التي بها مسكن للألم, فهو يعمل علي تقليل الشعور بالألم المصاحب للنوبة القلبية, ويقوم أيضاً بتوسيع الأوعية الدموية لمساعدة الدم في السريان.
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أسباب وأعراض حدوث النوبة القلبية, يتعرض الكثير من الناس إلي نوبات قلبية مفاجئة قد تؤدي لقدر الله إلي حدوث وفاة, حيث يتم تعريف النوبة القلبية بأنها انسداد لشرايين القلب بشكل مفاجئ بسبب تراكم الدهون والكوليسترول بها, مما ينتجه عنه صفائح دموية تؤدي إلي حدوث جلطات بشكل مفاجئ مما يجعل القلب لا يقدر علي العمل بوظيفته الطبيعية وهي دخول وخروج الدم منه وإليه, ولكن قد يتساءل الكثير من الأشخاص ما هي الأعراض التي تصاحب النوبة القلبية وكيف اعرف ما إذا كنت قد أوشكت علي الإصابة بالنوبة القلبية, وماذا يجب علي أن أفعل إذا شعرت انك مصاب بنوبة قلبية.الأعراض والعلامات المصاحبة لنوبة القلب المفاجئ
قد يتعرض أي شخص إلي نوبة قلبية مفاجئة قد تؤدي بيه لا قدر الله إلي الوفاة, ولكن توجد اعرض قد تصاحب النوبة القلبية قبل حدوثها مما يعطيك الفرصة إلي لحاق نفسك بأخذ العلاج اللازم أو الذهاب إلي المشفي علي الفور, ومن ضمن هذه الأعراض التي تصاحب النوبة القلبية.
- قام بعض الأشخاص الذي أصيبوا بالنوبة القلبية بأنهم قد أحسوا بألم شديد في الصدر مصاحب له الم ممتد إلي أعلي الذراعين وغالباً في الذراع الأيسر بجانب الم في الرقبة والفك والظهر.
- الشعور بالدوخة أو الدوار المفاجئ.
- إيحاد صعوبة في أخذ النفس الطبيعي للشخص.
- حدوث للشخص تعرق بشكل كبير وغير اعتيادي.
- قد يصاحب النوبة القلبية أيضاً حدوث كحه مصاحب له قيء
يجب التوجه علي الفور لأخذ الإسعافات الأولية وإلحاق المريض وازابة الجلطة بأسرع وقت, ولكن إذا لم تلحق أن تذهب بيه فيمكنك.
- أن تقوم بإعطائه الأسبرين لما له من فوائد تساعد علي تقليل الجلطات والمساعدة في سريان الدم في الشرايين.
- أخذ دواء خاص بالتخثر, حيث أنه يساعد في عملية ازابة الجلطات بشكل فعال ويساعد علي تدفق الدم إلي القلب بعد ازابة الجلطات.
- أخذ الأدوية التي بها مسكن للألم, فهو يعمل علي تقليل الشعور بالألم المصاحب للنوبة القلبية, ويقوم أيضاً بتوسيع الأوعية الدموية لمساعدة الدم في السريان.
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