كريم لبان الذكر والفازلين ، من الكريمات الليلية التي تمنح البشرة النعومة والترطيب، ويعيد لبشرة شبابها ويجعلها أصغر سننا، وهو يمتلك العديد من العناصر الجمالية المفيدة لصحة البشرة، ويعمل على شد الوجه وإزالة التجاعيد بشكل رهيب، ويمنح النضارة والتفتيح للبشرة في وقت قصير ومن أول استعمال، ويقلل من ظهور البقع الداكنة والاسمرار التي تسببه أشعة الشمس الضارة، وهو كريم سريع المفعول ونتائجه تظهر من أول مرة، وهو مثل الكريمات الأخرى التى تعطي نتائج رائعة لتفتيح البشرة مثل كريم لبان الذكر والأرز، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم لبان الذكر والفازلين أقوى كولاجين طبيعي يحافظ على نضارة البشرة ويشدها بشكل رائع بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات كريم لبان الذكر والفازلين

يتكون الكريم من بعض المكونات الطبيعية التى تمنح البشرة النضارة وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة من لبان الذكر. مقدار ملعقة صغيرة من الفازلين. ملعقة كبيرة من النشا. ربع كوب من ماء الورد. ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. نصف لليمونة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم لبان الذكر والفازلين أقوى كولاجين طبيعي للبشرة بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-

نحضر كوب من الماء المغلي ونضع لبان الذكر ونقلبه جيداً، ثم نغطيه ونتركه منقوع لمدة للية كاملة حتى يصبح من الحليب.

بعد مرور لليلة كامل على نقعه، نحضر الخلاط الكهربائي ونضع منقوع لبان الذكر وملعقة النشا، وماء الورد ونخلطهم مع بعض جيداً حتى يصبح الخليط مثل الكريم تماماً.

نقوم بوضع الخليط في علبة فارغة ونضيف إلي الخليط الفازلين، وزيت جوز الهند، وعصير الليمون ونقلبهم مع بعض حتى تمتزج المكونات جيداً وتصبح مثل الكريم.

نقوم بوضع الكريم في الثلاجة حتى يتماسك، ثم نقوم بدهن الوجه مرة واحدة كل يوم قبل النوم حتى تصبح البشرة نضارة ومتفتحة.

ماسك لبان الذكر والنشا لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد

سوف نقدم لكي سيدتي ماسك طبيعي يساعد على تفتيح بشرتك ويزيل التجاعيد بمكونات بسيطة وهى كالتالي:-