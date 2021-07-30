سر قرمشة بلح الشام لايام كتير تعرفي علي الخطوات بنفسك

طريقة عمل بلح الشام الذي يعد أحد أشهر الحلويات المنتشرة في منطقة الوطن العربي، وهي حلوى سورية الأصل تتمتع بشعبية وشهرة كبيرة، ويمكن تقديمها في العديد من المناسبات مثل الأفراح وأعياد الميلاد والجلسات العائلية، وتتساءل العديد من السيدات عن افضل طريقة لإعدادها في المنزل بحيث تخرج مثل التي تُباع في محلات الحلويات ولهذا نقدم لكم مقال اليوم الذي نضمنه طريقة عمل بلح الشام في البيت وباستخدام مكونات بسيطة متوفرة في جميع البيوت.

طريقة عمل بلح الشام

بلح الشام هى حلويات تشبه البلح في شكلها وهي لذيذة وشهية للغاية يتناولها الكبير قبل الصغير وتنتشر في العيد من دول الشرق الأوسط منها مصر وسوريا والعراق، ويتزايد عليها الطلب لاسيما في المناسبات العائلية في الأفراح وأعياد الميلاد وتُقدم بجانب العديد من الحلويات الاخرى كالبسبوسة والهريسة.

مكونات عمل عجينة بلح الشام:

المكونات:

ثلاث أكواب من الدقيق.

معلقة من السكر.

القليل من الملح.

معلقة من الفانيليا.

كوبين من الماء.

كوب من زيت الزيتون.

بيضتان.

الشربات الذي يتكون من الماء الدافئ + ملعقة سكر + عصير الليمون.

طريقة تحضير عجينة بلح الشام

اغلي الماء والزيت على النار في وعاء واسع.

ثم اضيفي الدقيق والملح والفانيليا إلى الماء المغلي وقلبي جيدا إلا أن تختلط المكونات جيداً.

قومي برفع العجينة من فوق النار وقلبيها جيداً ويفضل ان تخفقيها في الخلاط حتى تختلط مكوناتها جيداً ثم اتركيها تبرد قليلاً.

احضري المقلاة المخصصة للقلي وضعي فيها كمية من الزيت وانتظر حتى يسخن.

ضعي العجينة في القمع المناسب لتتخذ شكل بلح الشام، ثم اضغطي على القمع لتخرج قطع بلح الشام، ثم افصليها عن القمع لتسقط في طاسة القلي.

اتركي القطع في المقلاة حتى يصبح لونها بني محمر.

اخرجي القطع وقومي بتصفيتها جيداً من الزيت عن طريق وضعها في إناء بمفروش بقطع الورب التي تمتص الزيت.

ثم ضعيها في الشربات الذي قمت بتحضيره مسبقاً واتركي القطع حتى تتشرب سائل الشربات.

اخرجيها وقومي بتصفيتها جيداً ثم ضعيها في وعاء مناسب للتقديم.

ضعي السكر والماء في وضع عميق ثم نضعه على النار.

قومي بتحريك المكونات حتى تختلط جيداً ويصبح قوامها ثقيلاً.

اضيفي عصير الليمون إلى الخليط السابق، ودعيه على النار قليلاً ثم انزليه وقومي بسكبه على أصابع بلح الشام.

طريقة تحضير الشربات