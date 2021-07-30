كرياتين فعال لفرد الشعر بمكونات طبيعية باستخدام زيوت نباتية والنتيجة مدهشة

نقدم لكم عبر موقعنا، طريقة تحضيركرياتين فعال لفرد الشعر هو ما تبحث عنه كل الفتيات من أجل الحصول علي شعر ناعم، بحيث يمكن من خلال الشعر الناعم عمل العديد من التسريحات المختلفة، مع إضافة مظهر جميل وأنيق ليضيف جمال للشعر، وقد ترغب بعض الفتيات للحصول علي شعر مستقيم عن طريق استخدام طرق طبيعية تساعد في الوصول لشعر ناعم ومستقيم، ونقدم طرق طبيعية لكرياتين للشعر

كرياتين فعال لفرد الشعر

يتم استخدام الزيوت الأساسية لفرد الشعر وتنعيمه، خاصة أنها تستخرج من النباتات، كما يمكن أن يتم تخفيفها باستخدام زيوت أقل من اجل تفادي إصابة فروة الرأس بالتهيجات، ولكن تستخدم في إعداد كيرياتين باستخدام المكونات التالية:

5ملاعق من اعشاب زهرة الغرنوقي.

2ل3كوب من الماء.

1ملعقة كبيرة خل.

التحضير:

توضع أعشاب زهرة الغرنوقي في الماء، مع غليها لمدة تصل ل30دقيقة.

يضاف الخل للمزيج السابق بعد غليه، ثم يوضع في شعر مبلول تم غسيله من قبل.

وصفة كرياتين لتنعيم وترطيب الشعر

في حالة رغبة الفتاة في الحصول علي كرياتين فعال لفرد الشعر للوصول لشعر ناعم، يفضل استخدام المكونات الطبيعية التي تحافظ علي الشعر، وتساعد في عدم ضرر الشعر، خاصة أن تلك الوصفات تدخل فيها مواد من مكونات طبيعية تحتوي العناصر المفيدة للشعر، ومن هذه الوصفات قناع البيض ولبن الزبادي فالبيض يساعد في تقوية الشعر وإضافة الترطيب له بحيث أنه يحتوي البروتينات الطبيعية والدهون، ويساعد البن في تخليص الشعر من الأوساخ التي تعلق به، كما له فاعلية في ترطيب الشعر بسبب أنه يحتوي حمض اللاكتيك، ويتم تحضيره بالمكونات التالية:

1صفار بيضة.

6ملاعق لبن زبادي.

التحضير: