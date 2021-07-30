طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة بالشوكولاتة اللذيذة بكل سهولة والطعم تحفة

كيكة الزبادي بالشوكولاتة تعتبر من ألذ أنواع الكيك، لأن الكاكاو يعطيها مذاق لا يوجد مثله ورائحة مذهلة، تجعل جميع من يراها يعشق تناولها، ويمكن تحضيرها بكل سهولة في البيت، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل كيكة الزبادي بالشوكولاتة طريقة عمل كيكة الزبادي بالشوكولاتة طريقة عمل كيكة الزبادي بالشوكولاتة المكونات: 50 جرام من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

كوب إلا ربع كبير من السكر.

بيضة كبيرة الحجم.

نصف كوب كبير من الزبادي.

كوب إلا ربع كبير من الطحين.

40 جرام كاكاو خام.

ربع ملعقة كبيرة بيكربونات الصوديوم.

ثلث ملعقة صغيرة من الملح. مكونات التغليفة كأس كبير من السكر المطحون.

6 ملاعق صغيرة من السمن.

نصف كوب كبير من اللوز المحمص والمجروش.

ثلث كوب كبير من الحليب. طريقة التحضير طريقة التحضير تحضير الكيكة اخفقي الزبدة مع البيض، ومقدار السكر جيدا، بواسطة المضرب الكهربائي. ضيفي الزبادي، والكاكاو، وبيكربونات الصوديوم، وباقي المكونات إلى خليط الزبدة، ثم اخفقيهم جيدا. اسكبي الطحين فوق خليط الزبدة بشكل تدريجي، ثم اخلطي المكونات، حتى يتكون خليط كريمي. ضعي خليط الكيك داخل قالب كيك مدهون بالسمن، ثم ضعيه في فرن ساخن، ثم اتركيه لمدة 20 دقيقة، حتى تنضج كيكة الزبادي والكاكاو. اتركي كيكة الزبادي والكاكاو تهدأ قليلا. تحضير التغليفة امزجي مكونات التغليفة مع بعضها البعض جيدا ماعدا اللوز. وزعي المزيج على سطح الكيك، ثم وزعي علي سطحها اللوز، حتى تصبح جاهزة للتقديم. طريقة عمل كيكة الزبادي والكاكاو والكريمة طريقة عمل كيكة الزبادي والكاكاو والكريمة المكونات: 150 جرام من الدقيق.

كأس كبير من الزبادي.

ربع كوب صغير من السكر.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا.

ملعقة إلا ربع بيكنج باودر.

60 جرام من زيت الذرة.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيلا. مكونات الكريمة كوب صغير كريمة خفق.

4 ملاعق صغيرة من السكر المطحون.

أربع ملاعق صغيرة من الكاكاو الخام. مكونات التزيين كوب صغير كرز معلب.

نصف كوب كبير خوخ معلب. طريقة التحضير طريقة التحضير تحضير الكيكة امزجي السكر مع الزبادي، والفانيلا، والدقيق، وباقي المكونات جيدا، بواسطة المضرب الكهربائي، حتى يتكون خليط كريمي. اسكبي خليط الكيك داخل صينية مدهونة بالزبدة، ثم ضعيها في فرن ساخن، على درجة حرارة متوسطة، ثم اتركيها لمدة 30 دقيقة، حتى تنضج تماما. تحضير الكريمة اخفقي كريمة الخفق مع باقي المكونات بواسطة المضرب الكهربائي، حتى تتكون الكريمة. وزعي الكريمة على الكيكة من جميع الجوانب، ثم وزعي فوقها الكرز والخوخ، حتى تصبح كيكة الزبادي والكاكاو والكريمة جاهزة للتقديم. الوسوم

كيكة الزبادي بالشوكولاتة تعتبر من ألذ أنواع الكيك، لأن الكاكاو يعطيها مذاق لا يوجد مثله ورائحة مذهلة، تجعل جميع من يراها يعشق تناولها، ويمكن تحضيرها بكل سهولة في البيت، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل كيكة الزبادي بالشوكولاتة طريقة عمل كيكة الزبادي بالشوكولاتة طريقة عمل كيكة الزبادي بالشوكولاتة المكونات: 50 جرام من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

كوب إلا ربع كبير من السكر.

بيضة كبيرة الحجم.

نصف كوب كبير من الزبادي.

كوب إلا ربع كبير من الطحين.

40 جرام كاكاو خام.

ربع ملعقة كبيرة بيكربونات الصوديوم.

ثلث ملعقة صغيرة من الملح. مكونات التغليفة كأس كبير من السكر المطحون.

6 ملاعق صغيرة من السمن.

نصف كوب كبير من اللوز المحمص والمجروش.

ثلث كوب كبير من الحليب. طريقة التحضير طريقة التحضير تحضير الكيكة اخفقي الزبدة مع البيض، ومقدار السكر جيدا، بواسطة المضرب الكهربائي. ضيفي الزبادي، والكاكاو، وبيكربونات الصوديوم، وباقي المكونات إلى خليط الزبدة، ثم اخفقيهم جيدا. اسكبي الطحين فوق خليط الزبدة بشكل تدريجي، ثم اخلطي المكونات، حتى يتكون خليط كريمي. ضعي خليط الكيك داخل قالب كيك مدهون بالسمن، ثم ضعيه في فرن ساخن، ثم اتركيه لمدة 20 دقيقة، حتى تنضج كيكة الزبادي والكاكاو. اتركي كيكة الزبادي والكاكاو تهدأ قليلا. تحضير التغليفة امزجي مكونات التغليفة مع بعضها البعض جيدا ماعدا اللوز. وزعي المزيج على سطح الكيك، ثم وزعي علي سطحها اللوز، حتى تصبح جاهزة للتقديم. طريقة عمل كيكة الزبادي والكاكاو والكريمة طريقة عمل كيكة الزبادي والكاكاو والكريمة المكونات: 150 جرام من الدقيق.

كأس كبير من الزبادي.

ربع كوب صغير من السكر.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا.

ملعقة إلا ربع بيكنج باودر.

60 جرام من زيت الذرة.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيلا. مكونات الكريمة كوب صغير كريمة خفق.

4 ملاعق صغيرة من السكر المطحون.

أربع ملاعق صغيرة من الكاكاو الخام. مكونات التزيين كوب صغير كرز معلب.

نصف كوب كبير خوخ معلب. طريقة التحضير طريقة التحضير تحضير الكيكة امزجي السكر مع الزبادي، والفانيلا، والدقيق، وباقي المكونات جيدا، بواسطة المضرب الكهربائي، حتى يتكون خليط كريمي. اسكبي خليط الكيك داخل صينية مدهونة بالزبدة، ثم ضعيها في فرن ساخن، على درجة حرارة متوسطة، ثم اتركيها لمدة 30 دقيقة، حتى تنضج تماما. تحضير الكريمة اخفقي كريمة الخفق مع باقي المكونات بواسطة المضرب الكهربائي، حتى تتكون الكريمة. وزعي الكريمة على الكيكة من جميع الجوانب، ثم وزعي فوقها الكرز والخوخ، حتى تصبح كيكة الزبادي والكاكاو والكريمة جاهزة للتقديم.

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