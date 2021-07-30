طريقة عمل الكيكة العادية الهشة بخطوات و مكونات بسيطة

طريقة تحضير الكيكة العادية الهشة بأبسط وأسهل المكونات المتوفرة لدي كل ربه منزل بدون مجهود ولا وقت طويل أطلق عليها اسم الكيكة العادية، لأنها بدون إضافات أو نكهات مثل الفاكهة المجففة والبرتقال و القرفة والكاكاو أو تزيينها بالكريم شانتيه وبعض المكسرات، تقدم الكيكة العادية صباحا للإفطار شهي مع كوب الشاي أو الحليب أو تقدم للضيوف في المساء من الممكن تناولها كوجبة عشاء خفيفة، سوف اقدم لكي سيدتي طريقة سهلة للسيدات المبتدئات في عمل الكيك طريقة تنجح من أول مرة تفرحين بها أسرتك بمقادير ومكونات مضبوطة وخطوات سهلة تابعي معنا. طريقة عمل الكيكة العادية الهشه ومكوناته طريقة عمل الكيكة العادية الهشه ومكوناته المكونات: نصف كوب الزيت النباتي النقي.

كوب ونصف سكر ابيض ناعم.

4 حبات بيض.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

حليب سائل مقدار 1 كوب.

2 كوب دقيق ابيض لجميع الأغراض ومنخول.

ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

رشه ملح طريقة التحضير من اجل الحصول على كيكة هشه يجب اتباع خطوات التحضير بدقة وحرص. من المعروف قبل البدء في عمل الكيكة تشغيل الفرن حتى تكون ساخنة عند دخول الكيكة لتسويتها. نحضر صنية مقاس متوسط الحجم ودهنها ثم ترش بالدقيق و تترك جانبا لاستخدام اللاحق. في وعاء واسع بالمضرب الكهربائي نخفق البيض والسكر لمدة اربع دقائق. في وعاء اخر بتم خلط المواد الجافة مع بعضها ومنها الملح والدقيق والبيكنج باودر ثم يضاف الى خليط البيض. ثم يضاف الحليب والزيت الى خليط الدقيق والبيض مع الاستمرار في الخفق. يسكب العجين في الصينية ثم تدخل الفرن الساخن لمدة ما بين 30 و 40 دقيقة حتى يتم النضج. ثم تخرج الكيكة من الفرن واتركيها لتبرد وقدميها بجانب المشروبات الساخنة أو الباردة. بعض الملاحظات لنجاح الكيكة العادية طريقة التحضيربعض الملاحظات لنجاح الكيكة العادية هناك عدة نصائح هامة يجب اتباعها قبل البدء في عملية تحضير الكيك وهي كالاتي: من الأفضل اختيار دقيق متعدد الاستعمالات ونخلة قبل استخدام.

يجب أن تكون مكونات الكيكة كلها بدرجة حرارة الغرفة.

لا يفتح الفرن على الكيكة ألا بعد مرور نصف ساعة حتى لا يدخل الهواء وتهبط.

يجب تسخين الفرن قبل دخول الكيك.

يتم اختبار الكيك من المنتصف عن طريق سكين رفيع إذا خرجت وبها عجين يفضل أن تترك في الفرن لا تمام النضج. ختاما زوار موقع تقفني الكرام قمنا بتحضير ابسط أنواع الكيكات وهي الكيكة العادية من مقادير وخطوات سهلة وبسيطة. الوسوم

طريقة تحضير الكيكة العادية الهشة بأبسط وأسهل المكونات المتوفرة لدي كل ربه منزل بدون مجهود ولا وقت طويل أطلق عليها اسم الكيكة العادية، لأنها بدون إضافات أو نكهات مثل الفاكهة المجففة والبرتقال و القرفة والكاكاو أو تزيينها بالكريم شانتيه وبعض المكسرات، تقدم الكيكة العادية صباحا للإفطار شهي مع كوب الشاي أو الحليب أو تقدم للضيوف في المساء من الممكن تناولها كوجبة عشاء خفيفة، سوف اقدم لكي سيدتي طريقة سهلة للسيدات المبتدئات في عمل الكيك طريقة تنجح من أول مرة تفرحين بها أسرتك بمقادير ومكونات مضبوطة وخطوات سهلة تابعي معنا. طريقة عمل الكيكة العادية الهشه ومكوناته طريقة عمل الكيكة العادية الهشه ومكوناته المكونات: نصف كوب الزيت النباتي النقي.

كوب ونصف سكر ابيض ناعم.

4 حبات بيض.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

حليب سائل مقدار 1 كوب.

2 كوب دقيق ابيض لجميع الأغراض ومنخول.

ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

رشه ملح طريقة التحضير من اجل الحصول على كيكة هشه يجب اتباع خطوات التحضير بدقة وحرص. من المعروف قبل البدء في عمل الكيكة تشغيل الفرن حتى تكون ساخنة عند دخول الكيكة لتسويتها. نحضر صنية مقاس متوسط الحجم ودهنها ثم ترش بالدقيق و تترك جانبا لاستخدام اللاحق. في وعاء واسع بالمضرب الكهربائي نخفق البيض والسكر لمدة اربع دقائق. في وعاء اخر بتم خلط المواد الجافة مع بعضها ومنها الملح والدقيق والبيكنج باودر ثم يضاف الى خليط البيض. ثم يضاف الحليب والزيت الى خليط الدقيق والبيض مع الاستمرار في الخفق. يسكب العجين في الصينية ثم تدخل الفرن الساخن لمدة ما بين 30 و 40 دقيقة حتى يتم النضج. ثم تخرج الكيكة من الفرن واتركيها لتبرد وقدميها بجانب المشروبات الساخنة أو الباردة. بعض الملاحظات لنجاح الكيكة العادية طريقة التحضيربعض الملاحظات لنجاح الكيكة العادية هناك عدة نصائح هامة يجب اتباعها قبل البدء في عملية تحضير الكيك وهي كالاتي: من الأفضل اختيار دقيق متعدد الاستعمالات ونخلة قبل استخدام.

يجب أن تكون مكونات الكيكة كلها بدرجة حرارة الغرفة.

لا يفتح الفرن على الكيكة ألا بعد مرور نصف ساعة حتى لا يدخل الهواء وتهبط.

يجب تسخين الفرن قبل دخول الكيك.

يتم اختبار الكيك من المنتصف عن طريق سكين رفيع إذا خرجت وبها عجين يفضل أن تترك في الفرن لا تمام النضج. ختاما زوار موقع تقفني الكرام قمنا بتحضير ابسط أنواع الكيكات وهي الكيكة العادية من مقادير وخطوات سهلة وبسيطة.

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