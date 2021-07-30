6 اسباب هتخليكي تاخدي شاور كل يوم ويوم

معظمنا ممكن ياخد شاور مرة في اليوم او اكتر ، ولكن الحقيقة ان الشاور اليومي يعتبر كتير او اكتر من الضروري ، ومش بيخدمنا من حيث المظهر او حتي صحتنا ، عشان كده النهاردة هنشارك معاكم اسباب هتخليكي تاخدي شاور كل يوم ويوم او بمعدل اقل ، وليه العادة دي تستحق التوقف عندها.
اسباب هتخليكي تاخدي شاور كل يوم ويوم:
1- هتكوني اقل عرضة للاصابة:
ممكن تفكري ان الاستحمام اليومي اكتر صحة من تقليل مرات الاستحمام ، ولكن في الواقع ان الموضوع العكس ، لان الاستحمام المتكرر ممكن يأدي لتعطيل توازن الكائنات الحية الدقيقة على الجلد ، ودي هيخليه اقل حماية واكتر عرضة للعدوى ، لان جهاز المناعة بيحتاج لتحفيز معين من خلال البكتيريا عشان يأدي وظيفتة بشكل صح ، والاستحمام اكتر من مرة في اليوم ممكن يضعف جهاز المناعة وقدرته على حماية جسمنا من الفيروسات.
2- بشرتك هتشكرك على ده:
الاستحمام الطويل بالماية السخنة ممكن يحسسك بالاسترخاء والانتعاش وبنضافة بشرتك ، ولكن ممكن انها تساهم كمان في الشيخوخة المبكرة للبشرة ، بشرتنا متغطية بطبقة خارجية دهنية بتحمي البشرة وبتحبس الرطوبة للحفاظ على نضارة البشرة وشبابها لفترة اطول ، وغسل البشرة وفركها ممكن يأدي لازالة الطبقة الواقية دي ، ويخلي بشرتك متهيجة وجافة وفيها تجاعيد.
3- شعرك هيبدأ في النمو بشكل اسرع:
الشعر لو اتغسل يوميا ده هيخليه باهت وضعيف ، لان الغسيل بشكل يومي بيزيل طبقة خارجية من الزهم واللي تعتبر درع واقي للشعر من التلف ، وكرد فعل هتبدأ المسام في انتاج كمية اكبر من المادة دي الدهنية دي ، وده هيسبب الحكة في فروة الراس والتهيج ، وفي النهاية هيسد المسام ، وده بدوره هيبطء من نمو الشعر ، وهيخلي شعرك غير صحي.
4- هتفقدي وزن زيادة:
عادة الاستحمام بشكل يومي بعد الوجبة ممكن تأدي لزيادة الوزن ، لان هضم الاكل بيتطلب تدفق الدم للمعدة ، ولما تاخدي شاور بعد الاكل على طول ده هيسبب في انخفاض جرحة حرارة جسمك ، وده هيربك جهازك الهضمي ، ولو بتعملي ده بانتظام بشكل يومي ، ممكن يأدي لتلف جهازك الهضمي ، وده بدوره هيأدي لزيادة الوزن.
5- هتكوني اقل عرضة لردود الفعل التحسسية:
الاستحمام اكتر من مرة في اليوم ممكن يكون عامل في حدوث حساسية الجلد المزعجة ، لما الغلاف الحمضي للجلد بيتلف ، ده بيقلل من قدرتة على محاربة المؤثرات الخارجية ، لان غسل كل البكتيريا من الجسم هيخلي جهاز المناعة بتاعك “كسول” وده هيأدي بدوره للحساسية والربو وحتى كمان مرض السكر.
6- افضل لصحتك الانجابية:
بالظبط زي بشرتنا ، المنطقة الحساسة حوالين اعضائك التناسلية بتحتاج هي كمان للتوازن البكتيري عشان تفضل صحية ، والماية بتحتوي على معادن ثقيلة ومواد كيميائية تانية مضرة ، بالاضافة كمان للعطور والاضافات الصناعية الموجودة في الصابون والشاور جل ، وممكن تعرضك لكل المواد الكيميائية دي بشكل يومي يأدي لاضطراب البكتيريا الجيدة داخل اعضائك التناسلية ، وده هيسبب الحكة والتهيج والالتهابات المختلفة.
6 اجزاء من الجسم بتغسليها غلط وقت الشاور
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