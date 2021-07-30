طريقة تحضير كوكيز الشوكولاتة من منزلك أسهل حلوى للمبتدئين بمكونات بسيطة، عندما يكون هناك شخص في أولى خطوات صناعة الحلوى بالمنزل، فإن البراونيز والكوكيز من أسهل الوصفات والني يتفق عليها الكثير من السيدات.حيث يسهل تحضيرها من المنزل بطريقة أفضل المحلات والنتيجة مُذهلة، تابعونا اليوم فالطريقة مضمونة لتحضير ألذ كوكيز شوكولاته في دقائق بمكونات بسيطة من منزلك.

طريقة تحضير كوكيز الشوكولاتة من منزلك

تتكون الوصفة من عدة مقادير تتواجد معظمها في البيت وهي نصف كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة، نصف كوب سكر بني، ثلث كوب سكر أبيض، بيضة واحدة كبيرة في درجة حرارة الغرفة، ملعقة صغيرة من الفانيليا، كوب وربع من الدقيق، ملعقة كبيرة من نشا الذرة، نصف ملعقة من البيكنج بودر، نصف ملعقة من الملح، كوب ونصف من قطع الشوكولاته، كوب من المكسرات المحمص ويمكنك الاستغناء عنه.

يُفضل تحضير كوكيز الشوكولاته بإستخدام نوعي السكر، السكر الأبيض والسكر البني، وفي حال عدم توفر السكر البني يمكنك إستخدام الكمية بالكامل من السكر الأبيض، والمكون الثاني هو الزبدة والذي يجب أن تكون في درجة حرارة الغرفة، وهذه أحد أسباب الحصول على كوكيز رائع. يتم وضع الزبدة في وعاء العجان ثم إضافة السكر الأبيض والسكر البني، ويمكنك استبداله بالملعقة للدمج ثم يتم إضافة البيضة الواحدة، ثم يتم الخلط مرة أُخرى حتى يتحول إلى اللون الفاتح.

تسوية كوكيز الشوكولاته الرائعة

بعد تمام التجانس نبدأ مباشرة في إضافة المكونات الجافة، حيث يتم وضع الدقيق والنشا وفائدة النشا أنه يحافظ على القوام الهش من الداخل، ثم يتم إضافة الفانيليا والبيكنج بودر، ثم يتم الخلط مرة أُخرى ويتم توقف الخلط فور تحول الخليط إلى لون واحد وتجانسه، ثم يتم إضافة الشوكولاته المُفضلة لديكم والمكسرات إن وجدت، ثم يتم الخلط جيدا حتى يتم التوزيع لكافة أنحاء العجين بالتساوي.

يتم تشكيل الكوكيز بالأحجام المُفضلة لديكم، بشكل دائري وفور الانتهاء يتم إضافة قطع صغيرة من الشوكولاته، أعلى الكوكيز لتمنحك مظهر رائع، يتم وضع الكوكيز بعد تشكيله في الثلاجة لمدة نصف ساعة، ويمكنك الاحتفاظ بالكمية المتبقية في وعاء بلاستيكي في الفريزر واستخراجه وقت التسوية، يتم ضبط الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، وتُترك لمدة تتراوح بين 15 إلى 20 دقيقة حسب الحجم.