الوصفة الجبارة للتخلص من شيب الشعر نهائيا

التخلص من شيب الشعر، هي من اكثر الأمور التي تزعج الرجال أو النساء هو ظهور الشعر الأبيض خاصة النساء وتبحث عن كل جديد للتخلص من الشعر الأبيض وتلجأ الى استخدام الصبغات وهي تحتوي على مواد كيماوية وهي لها أثر من اثر سلبي منها على سبيل المثال جفاف الشعر وظهور قشرة الرأس وحبوب بالرأس وبضعة أيام ويظهر الشعر الأبيض مرة أخرى في الشعر، لذلك ينصح باستخدام المواد الطبيعية فيما يخص البشرة والشعر ومن خلال السجور القادمة سنتعرف على الوصفة الجبارة للتخلص من شيب الشعر .

الوصفة الجبارة للتخلص من الشعر الأبيض نهائيا:

وهي وصفة الشاي وهو ما سنتعرف عليه :

نقوم بغلي الشاي الأسود مع القليل من الملح ثم نتركه حتى يبرد تماما، ثم نقوم تحت الحوض بغسل الشعر باستخدام الشاي الأسود ونتركه حتى يجف تماما على الشعر ثم نقوم بشطف الشعر وغسله جيدا، وسوف تلاحظ الفرق ويمكن استخدام هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

وصفة زيت جوز الهند وعصير الليمون :

جوز الهند له الكثير من الفوائد حيث أنه يعمل على ترطيب الشعر كما أنه يساعد على نمو الشعر أسرع .

المكونات :

ثلاث ملاعق صغيرة من عصير الليمون.

كمية من زيت جوز الهند تكفي لطول شعرك.

طريقة التحضير:

نقوم بخلط عصير الليمون مع زيت جوز الهند ثم نقوم بخلط هذه المكونات جيدا، ثم نفوم بوضع الخليط على الشعر وتوزيعه جيدا على الشعر ونقوم بتدليك فروة الرأس.

ثم نترك هذا الخليط على الشعر لمدة ساعة على. الأقل ثم نقوم بغسل الشعر جيدا بالماء الفاتر ونقوم باستخدام هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع.

وصفة زيت جوز الهند وأوراق الكاري

المكونات

ملعقة من ورق الكاري

كمية من زيت جوز الهند

طريقة التحضير:

نحضر وعاء ونقوم يغلي اوراق الكاري مع زيت جوز الهند ونتركهم يغلو لدقائق، ثم نترك الخليط حتى يتغير لون أوراق الكاري الى اللون الأسود ثم نتركه حتى يبرد.

ونقوم بفصل اوراق الكاري عن زيت جوز الهند ونقوم بوضع زيت جوز الهند على الشعر ونتركه على الشعر لمدة ساعة، ثم نقوم بشطف الشعر .