طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بمكونات سهلة وبسيطة وبدون فرن نهائيًا

طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة ، تسعى ربات البيوت إلى تقديم العديد من أنواع الحلويات البسيطة التي تسعد أفراد أسرتها، وتعد الكيكة من بين الحلويات السهلة التي يحبها الكبار والصغار، نظرًا لأنها تصلح لتقديمها في كافة الأوقات، وخاصة عند عمل الكيكة الباردة التي يمكن تحضيرها من البسكويت المفضل للأطفال مع إضافة العديد من المكونات التي تعطي المذاق المميز والرائع، وتعطي أيضًا الكثير من القيم الغذائية التي تفيد صحة الأفراد.

طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة

تتميز كيكة البسكويت بالسهولة في الإعداد وقلة المكونات مع القدرة على التفنن في الإضافات التي تضيفها المرأة فوق البسكويت من أجل أن تخرج في صورة نهائية مشرفة للأسرة، لتصبح من الأكلات التي تصلح أيضًا لتقديمها في أعياد الميلاد والحفلات.

ويمكن تحضير كيكة البسكويت الباردة عن طريق إحضار المكونات التالية:

علبتين بسكويت أي نوع مفضل.

كوب من الكريم شانتيه البودر.

كوب ونصف من الحليب.

علبة قشطة صغيرة.

يوضع الكريم شانتيه مع الحليب البارد أولًا ، ويخفق الخليط جيدًا، من أجل الحصول على الكريمة التي تستخدم لإعداد الكيكة.

تضاف القشطة الباردة إلى الكريمة التي تم إعدادها وتخلط معهم بشكل جيد حتى الحصول على خليط متجانس.

توضع قطع البسكويت في القليل من اللبن لمدة ثواني قليلة، وبعدها تخرج من اللبن وتوضع في قالب التحضير الخاص بالكيك.

توزع الكريمة على طبقة البسكويت الأولى مع مراعاة عمل ثلاثة طبقات من البسكويت والكريمة في الطبقة العلوية، لتصبح الكيكة مكونة من ثلاثة طبقات.

أيضا في الطبقة العلوية يوضع بعض البسكويت المطحون فوق الكريمة، مع القليل من المكسرات أو صوص الشوكولاتة وصوص الكراميل، وبعدها توضع الكيكة في الثلاجة.

تخرج الكيكة من الثلاجة وتقطع إلى قطع حسب الرغبة، ويمكن تقديمها مع المشروبات الباردة والساخنة حسب الرغبة.

خطوات تحضير كيكة البسكويت

وعلاوة على ذلك الممكن التفنن في إعداد كيكة البسكويت لإرضاء كافة الأذواق، وذلك :