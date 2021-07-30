فوائد زيت الزعتر للشعر تجربة ناجحة و اكتشاف مذهل لتطويل وتنعيم الشعر

اهم فوائد زيت الزعتر للشعر يعد شعر المرأة تاج على راسها و كل السيدات والبنات يرغب في شعر طويل وناعم وكثيف وبراق خالي من التقصف والجفاف، لتلك الأسباب اقدم لكم اهم فوائد زيت الزعتر الذي يعالج هذه المشكلات كما يعالج أيضا المواد الكيماوية الموجودة في منتجات العناية بالشعر، والتي احدثت ضررا بالشعر فمن هنا يبحث الكثير عن أفضل الطرق الطبيعية لعلاج كل هذه المشكلات وافضلها هو زيت الزعتر تابعي معنا من خلال هذا المقال عبر موقع ثقفني علاج مشاكل الشعر عن طريق زيت الزعتر.

يعمل زيت الزعتر على تقويه بصيلات الشعر بالعناصر الغذائية المتوفرة به، و اللازمة لنمو الشعر. زيت الزعتر علي علاج قشرة الشعر المزعجة لما له عدة مزايا. يعمل على التخلص من الفطريات والتهابات فروة الرأس. علاج الثعلبة بعد أجراء العديد من الأبحاث أثبتت أن إضافة زيت الزعتر للزيوت الأخري، مثل زيت شجرة الشاي قد يساعد في علاج الثعلبة عن طريق تدليك فروة الرأس ويعمل على أنبات شعر الذقن، والشارب والحواجب والرموش.

فوائد زيت الزعتر للشعرطريقة تجهيز زيت الزعتر للشعر

من الممكن تحضير زيت الزعتر مع الزيوت الأخري في منزلك عن طريق الخطوات الأتية.

المكونات:

كوب الاربع زعتر.

كوب زيت عباد الشمس يمكن تبديله بزيت الكانولا.

طريقة التحضير:

فوق مناديل الورق بالمطبخ انثري الزعتر الطازج.

وبعد أن يجف ورق الزعتر قومي بطحنه أو دقة.

ضعي الزعتر المطحون وعلية زيت عباد الشمس ثم يرفع على النار.

يترك زيت الزعتر على النار حتى يغلي وصول إلي درجة حرارة 180 درجة أو 82 درجة و يمكن معرفة ذلك بالترمومتر.

يرفع الزيت من على النار ويترك حتى يبرد ثم يوضع في زجاجة محكمه ويحفظ في الثلاجة.

في حالة إذا تغير لون الزيت و رائحة فمن الممكن أن يكون تلوث بفعل البكتيريا فلا يستخدم.

وصفة زيت الزعتر لعلاج الثعلبة

هناك بعض الدراسات تؤكد أن استخدام هذه الوصفة يعمل على تحفيز نمو الشعر لفروة الرأس وهو يعمل بفاعلية احدي الأدوية القوية لإنبات الشعر وعلاج الثعلبة وهو المينوكسديل.

مكونات الوصفة:

مقادير متساوية من (زيت الروزماري -زيت الزعتر- زيت اللافندر- زيت شجر الأرز).

طريقة تحضير الوصفة: