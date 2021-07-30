طريقة عمل بسكويت الشاي الهش في الخلاط بكل سهولة وبدون تكلفة

بسكويت الشاي ، يعتبر من الحلويات التي تذوب في الفم ويحب تناولها الكبار والصغار، ويمكن تقديمه بجانب كوب من الشاي أو كوب من اللبن، وتقدم على وجبة الإفطار، ويتم عمله في الأفراح والمناسبات والأعياد، وتختلف طريقة تحضيره من بلد لآخر، حيث أن يمكن عمله بالبرتقال أو النشادر أو الشوكولاتة وغيرها من الوصفات، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل بسكويت الشاي الهش اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل بسكويت الشاي

يتكون بسكويت الشاي من بعض المكونات التي تعطيه مذاق شهي وهي كالآتي:-

نصف كوب من السكر الناعم.

٢ كوب من الدقيق الفاخر.

نصف كوب من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب عصير برتقال.

كيس بيكنج بودر.

بيضة كبيرة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكويت الشاي الهش في المنزل خطوة بخطوة وهي كالتالي:-

تحضير وعاء الخلاط الكهربائي ونضع به البيض والسكر والزيت ونخلط المكونات جيداً حتى يذوب السكر. نضيف بعد ذلك عصير البرتقال ثم نضيف ملعقة الفانيليا مع الاستمرار في الخلط حتي يصبح الخليط متجانس. تحضير طبق عميق ونضع به الدقيق والبيكنج بودر ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على عجينة متماسكة لينه. نترك العجينة ترتاح لمدة ربع ساعة ثم بعد ذلك نفرد العجينة بالنشابة وتقطع الي أشكال مربعات وتشكيلها بالشوكة. نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية حتي تسخن جيداً. ثم بعد ذلك تحضير صينية فرن وندهنها بقليل من الزيت ونضع بها البسكويت. ندخل البسكويت الي الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة نصف ساعة حتي ينضج ويأخذ اللون الذهبي. نخرج البسكويت من الفرن ونتركه جانباً حتى يبرد تماماً ويوضع في طبق التقديم ويقدم بجانب الشاي بالهنا والشفا.

سر نجاح البسكويت

يفضل استخدام الزيت النباتي أو الزبدة بدل من السمن للحصول على قوام هش حيث أن الزبدة تحتوي على نسبة من الماء التي تتبخر خلال عملية التسوية وتعطي البسكويت القليل من الرطوبة، يجب استخدام السكر الناعم بدل من الخشن حتى يكون سريع الذوبان ولا يحتوي على تكتلات، يفضل استخدام جميع المكونات في درجة حرارة الغرفة للحصول على عجينة متماسكة، يجب تجنب العجين الكثير في البسكويت لأنه يحدث جفاف له.