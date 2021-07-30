طريقة فتة شاورما فراخ بالزبادى أطيب فتة دجاج سوري مع الصوص جربيها

طريقة فتة شاورما فراخ بالزبادى ، طريقة جديدة لعمل الفتة، ومن على الجانب الآخر، طريقة جديدة أيضًا، لعمل الشاورما السوري. ومن المثير أن أكلة أو وجبة الشاورما، واحدة من أشهر الأكلات في الوطن العربي كاملًا، وهي عبارة عن دجاج مشوي، يتم تقطيعه وتسويته في الفرن، وأحيانًا يتم عمل الشاورما على البوتاجاز أو الموقد، بدون فرن على سيخ، خشبي أو معدني مع صوص الشاورما الشهير.

من المعتاد أن يتم تسوية الفراخ، ثم وضعها في الخبز، بعد تطريته مع كمية من الخضروات والإضافات، مثل طريقة شاورما دجاج بالتورتيلا، وطريقة طاكوس شاورما بالتورتيلا، وطريقة عمل سندوتشات الشاورما السوري، وهناك أكثر من طريقة لعمل الشاورما منها؛ طريقة فتة شاورما فراخ بالزبادى، كريب شاورما فراخ بدون بيض، و طريقة عمل شاورما البيك الجديدة، وأخيرًا طريقة عمل شاورما الدجاج بالزبادي، والتي تختلف قليلا في تحضيرها عن فتة الشاورما، مثل فتة شاورما فراخ فاطمة ابو حاتي، أو على طريقة فتة شاورما فراخ مروة الشافعي، وكذلك طريقة فتة شاورما الدجاج منال العالم، أو طريقة عمل فتة الشاورما غادة التلي. مع استخدام أفضل بهارات شاورما دجاج، مثل دبس الرمان، والهيل وجوزة الطيب، والمخلل وأخيرًا صوص فتة الشاورما.

نصف كيلو صدور دجاج، مقطعة إلى شرائح بالطول.

بصلة كبيرة مقطعة شرائح.

ملعقتان كبيرتان زيت عباد شمس.

كوب بنادورا مقطعة مكعبات.

نصف كوب بقدونس مفروم.

مكعب مرق دجاج.

نصف علبة زبادي.

ملعقتان كبيرتان خل أبيض.

سوف تحتاجين ملعقة صغيرة واحدة، من كل مما يلي:

كاري.

فلفل أسود مطحون.

بابريكا.

بهارات دجاج.

أرز بسمتي مغسول جيدًا، ومنقوع في مياه لمدة نصف ساعة.

½ ملعقة صغيرة كاري.

كوب ونصف مياه.

رشة ملح.

قليل من الفلفل حسب رغبتك.

قطرة زيت.

علبة ونصف لبن زبادي.

2 ملعقة كبيرة طحينة.

ملعقتان كبيرتان مايونيز.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

فص ثوم مهروس.

أولا في قدر واسع، ضعي الفراخ وفوقها الزبادي، مع الفلفل والخل والمرق، ثم الكاري والبابريكا والبهارات. ثم قلبي كل المكونات معًا، حتى تتغلغل في قطع الدجاج، واتركيها جانبًا لأطول وقت. وبعد ذلك حضري أرز فتة شاورما الفراخ، وذلك بتشويح الأرز في الزبدة، ثم أضيفي الماء وضعي توابل أرز فتة الشاورما. ثم حضري صوص فتة الشاورما بالزبادي، وذلك بوضع الزبادي مع باقي المكونات، واضربيهم جيدًا في الخلاط الكهربائي. ثم حضري شاورما الفراخ على طريقة منال العالم، وذلك بتسخين الزيت في مقلاة، ثم ضعي البصل وقلبيه حتى يذبل. وبعد ذلك ضعي في الزيت قطع الدجاج المتبلة، وقلبيها مع البصل ثم أضيفي البنادورا والبقدونس، وأطفئي النار. ثم في صينية واسعة، وضعي في الأسفل قطع خبز محمصة في الفرن، وفوقها الأرز ثم شاورما الدجاج. وبعدها في الأعلى ضعي صوص فتة الشاروما، وصحة وعافية.

فتة الدجاج بالزبادي السورية