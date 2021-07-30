طريقة عمل بيتزا المحترفين بالفراخ من داخل مطبخك بخطوات بسيطة للغاية

بيتزا المحترفين بالفراخ، تعتبر البيتزا من أشهى واطعم المأكولات السريعة التي ينجذب إليها العديد من الأشخاص لمذاقها الرائع، حيث تنقسم إلى نوعين أحدهما شرقي والأخر إيطالي وكل شخص يفضل النوع الذي يحبه ولكن أصل البيتزا إيطالي، ثم انتشرت إلى مصر والسعودية ودول الخليج والوطن العربي، حيث تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لجسم الإنسان لاحتوائها على البروتينات والدهون المشبعة والسعرات الحرارية التي تزيد من طاقة الجسم، ويمكن عمل البيتزا بالمنزل بطريقة سلسة وبسيطة وبتكلفة قليلة جدا، وسوف نتعرف في موضوعنا هذا على طريقة عمل بيتزا المحترفين بالفراخ من خلال موقع ثقفني، ونتمنى بأن تنال الطريقة إعجابكم. مكونات بيتزا المحترفين بالفراخ مكونات بيتزا المحترفين بالفراخ سوف نتحدث على مكونات عمل بيتزا الفراخ المحترفين بالمنزل بمكونات بسيطة وهى كالتالي:- كيلو من صدور الفراخ.

كوب كبير من الماء.

نصف كوب من الخل.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة بابريكا.

نصف ملعقة من بهارات الفراخ.

ربع ملعقة من الشطة.

نصف كوب من الزيت.

فلفل أخضر مقطع.

حبتان من الطماطم المقطع.

رشة من جوزة الطيب.

زيتون اسود واخضر مخلي.

بصل مقطع حلقات.

ربع كوب من الجبنة الموتزريلا.

فص ثوم مفروم.

كاتشب.

نصف كيلو دقيق منخول.

ملعقة خميرة فورية.

نصف ملعقة بكينج بودر. طريقة الإعداد طريقة الإعداد سوف نتعرف على طريقة إعداد بيتزا الفراخ الخطيرة وهى كالآتي:- يتم إحضار وعاء كبير من البلاستيك ثم نضع في الدقيق ثم الخميرة ثم رشة ملح خفيفة والبيكنج بودر. ثم نضيف على المكونات السابقة جرعة من الماء ويتم العجن جيداً للخليط حتى تصبح عجينة هشة وطرية. يتم تغطية العجين بقطعة من القماش ونتركها لمدة نصف ساعة حتى الاستخدام. ثم نقوم بغسل الصدور بالماء والخل ويتم تقطيعها قطع صغيرة. يتم بعد ذلك إحضار طاسة مناسبة المقاس ونضع بها الزيت ونرفعها على النار. ثم نضع الصدور والبهارات والفلفل الأسود والبصل وفص الثوم. يتم إضافة جوزة الطيب ثم الشطة ثم البابريكا والفلفل الأخضر. ثم نضع الطماطم المقطع على الخليط السابق ونتركه لمدة نصف ساعة حتى ينضج. طريقة التحضير نقدم لكم في النقاط التالية طريقة عمل تحضير بيتزا المحترفين بالفراخ بطريقة احترافية ومضمونة وهى كما يلي:- يتم فرد العجينة في صينية متوسطة مدهونة بالزيت.

ثم نبدأ بوضع الخليط على العجينة ويتم رش الجبنة الموتزريلا والزيتون.

بعد ذلك نضع بداخل الفرن الصينية بعد تسخينها ونتركها لمدة عشرون دقيقة.

ثم نخرج الصينية ونقوم بتقطيعها وهى ساخنة.

يتم تقديمها على طبق التقديم مع الكاتشب وبألف هنا وشفا للجميع. الوسوم

بيتزا المحترفين بالفراخ، تعتبر البيتزا من أشهى واطعم المأكولات السريعة التي ينجذب إليها العديد من الأشخاص لمذاقها الرائع، حيث تنقسم إلى نوعين أحدهما شرقي والأخر إيطالي وكل شخص يفضل النوع الذي يحبه ولكن أصل البيتزا إيطالي، ثم انتشرت إلى مصر والسعودية ودول الخليج والوطن العربي، حيث تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لجسم الإنسان لاحتوائها على البروتينات والدهون المشبعة والسعرات الحرارية التي تزيد من طاقة الجسم، ويمكن عمل البيتزا بالمنزل بطريقة سلسة وبسيطة وبتكلفة قليلة جدا، وسوف نتعرف في موضوعنا هذا على طريقة عمل بيتزا المحترفين بالفراخ من خلال موقع ثقفني، ونتمنى بأن تنال الطريقة إعجابكم. مكونات بيتزا المحترفين بالفراخ مكونات بيتزا المحترفين بالفراخ سوف نتحدث على مكونات عمل بيتزا الفراخ المحترفين بالمنزل بمكونات بسيطة وهى كالتالي:- كيلو من صدور الفراخ.

كوب كبير من الماء.

نصف كوب من الخل.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة بابريكا.

نصف ملعقة من بهارات الفراخ.

ربع ملعقة من الشطة.

نصف كوب من الزيت.

فلفل أخضر مقطع.

حبتان من الطماطم المقطع.

رشة من جوزة الطيب.

زيتون اسود واخضر مخلي.

بصل مقطع حلقات.

ربع كوب من الجبنة الموتزريلا.

فص ثوم مفروم.

كاتشب.

نصف كيلو دقيق منخول.

ملعقة خميرة فورية.

نصف ملعقة بكينج بودر. طريقة الإعداد طريقة الإعداد سوف نتعرف على طريقة إعداد بيتزا الفراخ الخطيرة وهى كالآتي:- يتم إحضار وعاء كبير من البلاستيك ثم نضع في الدقيق ثم الخميرة ثم رشة ملح خفيفة والبيكنج بودر. ثم نضيف على المكونات السابقة جرعة من الماء ويتم العجن جيداً للخليط حتى تصبح عجينة هشة وطرية. يتم تغطية العجين بقطعة من القماش ونتركها لمدة نصف ساعة حتى الاستخدام. ثم نقوم بغسل الصدور بالماء والخل ويتم تقطيعها قطع صغيرة. يتم بعد ذلك إحضار طاسة مناسبة المقاس ونضع بها الزيت ونرفعها على النار. ثم نضع الصدور والبهارات والفلفل الأسود والبصل وفص الثوم. يتم إضافة جوزة الطيب ثم الشطة ثم البابريكا والفلفل الأخضر. ثم نضع الطماطم المقطع على الخليط السابق ونتركه لمدة نصف ساعة حتى ينضج. طريقة التحضير نقدم لكم في النقاط التالية طريقة عمل تحضير بيتزا المحترفين بالفراخ بطريقة احترافية ومضمونة وهى كما يلي:- يتم فرد العجينة في صينية متوسطة مدهونة بالزيت.

ثم نبدأ بوضع الخليط على العجينة ويتم رش الجبنة الموتزريلا والزيتون.

بعد ذلك نضع بداخل الفرن الصينية بعد تسخينها ونتركها لمدة عشرون دقيقة.

ثم نخرج الصينية ونقوم بتقطيعها وهى ساخنة.

يتم تقديمها على طبق التقديم مع الكاتشب وبألف هنا وشفا للجميع.

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