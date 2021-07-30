طريقة عمل كريم تصبغات البشرة والحماية من أشعة الشمس الحارقة لصيف2021

كريم تصبغات البشرة، يعتبر من الكريمات التي تبحث عنها النساء في فصل الصيف للحماية من أشعة الشمس الضارة، والتي تعمل على تصبغات البشرة والجسم كله وحيث يتواجد بالأسواق العديد من كريمات واقي من الشمس، ولكن لا يفضلها أغلب الأشخاص كونها مصنوعة من مواد كيماوية تضر الجسم والبشرة، ولقد أتينا لكي سيدتي بالحل الأمثل لمعالجة الكلف والتصبغات الموجودة بالبشرة وكافة محيط الجسم، ومكون من مواد طبيعية ليس منها خوفا على بشرتك الحساسة، ومن السهل عمل كريم تصبغات البشرة بالمنزل بطريقة سهلة وبسيطة وبمكونات طبيعية100%وبتكلفة أقل من مستحضرات كريمات الشمس باهظة الثمن، وسوف نتعرف في مقالنا هذا على طريقة عمل كريم تصبغات البشرة من خلال موقع ثقفني الإخباري بطريقة عام2021، ونتمنى بأن تنال إعجابكم.

مكونات كريم تصبغات البشرة

سوف نتحدث على مكونات عمل كريم تصبغات الوجه والجلد من الشمس الحارقة وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة من بودرة الأطفال.

نصف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة متوسطة من زيت بذور الجزر.

ربع ملعقة كبيرة من زبدة الشيا.

ملعقة صغيرة من زيت التوت الأحمر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف في موضوعنا هذا على طريقة تحضير كريم التصبغات بالمنزل بطريقة سهلة وبسيطة للغاية وهى كالتالي:-

يتم إحضار وعاء من البلاستيك صغير وعميق. ثم نضع به بودرة الأطفال ثم زيت التوت الأحمر ثم زيت الزيتون ونقوم بخلط المكونات جيدا. نقوم بإضافة زبدة الشيا وزيت بذور الجزر ويتم تقليب الخليط تقليب جيد حتى نحصل على خليط كريمي. يتم حفظ الخليط في علبة زجاجية محكمة الغلق ثم نضعها داخل الثلاجة لمدة ثلاث ساعات على الأقل.

طريقة الاستخدام

سوف نقدم لكم في النقاط التالية طريقة استخدام كريم التصبغات من الأشعة الفوق بنفسجية الضارة وهى كما يلي:-