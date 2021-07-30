حضري عجينة البيتزا الهشة في البيت زي المحلات الكبرى

طريقة تحضير البيتزا مثل المطاعم، تعتبر البيتزا من أكثر المأكولات الشهية التي يفضلها الكثير من الأشخاص ويتم تحضيرها بطريقة سهلة وسريعة، فتتسم البيتزا بالنكهة والمذاق الجيد، وهناك الكثير من السيدات التي ترغب في تحضير البيتزا في المنزل بدلاً من أن يتم شرائها من الخارج وإليكم في ذلك المقال طريقة تحضير البيتزا مثل المطاعم.مقادير تحضير عجينة البيتزا:
- أربعة أكواب من الدقيق.
- نصف كأس من الزيت.
- ملعقة ونصف من الخميرة الفورية.
- نصف ملعقة صغيرة من السكر.
- رشة من الملح.
- كأس ونصف من المياه الساخن.
- ملعقتان كبيرتان من الحليب.
- أولاً يتم خلط كلاً من الدقيق والسكر والملح والخميرة في إناء كبير ويتم خلطه باستخدام المضرب اليدوي.
- بعد ذلك يتم إضافة كلاً من الزيت والمياه ويتم خلط العجينة لمدة عشرة دقائق.
- يتم ترك العجينة لمدة ساعتين ونصف في مكان ساخن لحين أن تهدأ وتصبح جاهزة.
- جبنة رومي.
- جبنة موزاتريلا.
- الجبنة الكبرى.
- ملعقتين من صوص البيتزا.
- زيتون أسود.
- رشة زعتر.
- حبتان من البصل.
تتسم طريقة البيتزا بالسهولة وأنها لا تستغرق وقت على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية طريقة التحضير:
- القيام بوضع صوص البيتزا وبعد ذلك يتم غرز العجينة بشوكة وبعد ذلك يتم إضافة كلاً من الزيتون والبصل.
- بعد ذلك يتم توزيع جميع أنواع الجبن على العجينة ويتم رش الزعتر.
- القيام بوضع البيتزا على النار لحين أن تنضج وتركها لحين أن تنضج.
- ثلاثة حبات من الطماطم.
- ثلاثة حبات من الفلفل المقطع شرائح.
- زيتون أخضر وأسود.
- ملعقتان كبيرتان من صوص البيتزا.
- نصف كيلو من الجمبري المقشر.
- حبتان من البصل المقطع.
- جبنة موزاتريلا.
تتسم طريقة التحضير بالسهولة وإليكم في السطور الآتية طريقة التحضير:
- أولاً يتم وضع صوص البيتزا على العجينة ويتم استخدام الشوكة في غرزها للتأكد من سلامة العجينة.
- يتم توزيع الطماطم والفلفل والبصل وباقي المكونات بصورة متساوية وبعد ذلك يتم وضع الجبنة.
- يتم وضع البيتزا في الفرن وتركها لمدة نصف ساعة لحين أن تنضج بصورة نهائية وبالهناء على الجميع.
طريقة تحضير البيتزا مثل المطاعم، تعتبر البيتزا من أكثر المأكولات الشهية التي يفضلها الكثير من الأشخاص ويتم تحضيرها بطريقة سهلة وسريعة، فتتسم البيتزا بالنكهة والمذاق الجيد، وهناك الكثير من السيدات التي ترغب في تحضير البيتزا في المنزل بدلاً من أن يتم شرائها من الخارج وإليكم في ذلك المقال طريقة تحضير البيتزا مثل المطاعم.مقادير تحضير عجينة البيتزا:
- أربعة أكواب من الدقيق.
- نصف كأس من الزيت.
- ملعقة ونصف من الخميرة الفورية.
- نصف ملعقة صغيرة من السكر.
- رشة من الملح.
- كأس ونصف من المياه الساخن.
- ملعقتان كبيرتان من الحليب.
- أولاً يتم خلط كلاً من الدقيق والسكر والملح والخميرة في إناء كبير ويتم خلطه باستخدام المضرب اليدوي.
- بعد ذلك يتم إضافة كلاً من الزيت والمياه ويتم خلط العجينة لمدة عشرة دقائق.
- يتم ترك العجينة لمدة ساعتين ونصف في مكان ساخن لحين أن تهدأ وتصبح جاهزة.
- جبنة رومي.
- جبنة موزاتريلا.
- الجبنة الكبرى.
- ملعقتين من صوص البيتزا.
- زيتون أسود.
- رشة زعتر.
- حبتان من البصل.
تتسم طريقة البيتزا بالسهولة وأنها لا تستغرق وقت على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية طريقة التحضير:
- القيام بوضع صوص البيتزا وبعد ذلك يتم غرز العجينة بشوكة وبعد ذلك يتم إضافة كلاً من الزيتون والبصل.
- بعد ذلك يتم توزيع جميع أنواع الجبن على العجينة ويتم رش الزعتر.
- القيام بوضع البيتزا على النار لحين أن تنضج وتركها لحين أن تنضج.
- ثلاثة حبات من الطماطم.
- ثلاثة حبات من الفلفل المقطع شرائح.
- زيتون أخضر وأسود.
- ملعقتان كبيرتان من صوص البيتزا.
- نصف كيلو من الجمبري المقشر.
- حبتان من البصل المقطع.
- جبنة موزاتريلا.
تتسم طريقة التحضير بالسهولة وإليكم في السطور الآتية طريقة التحضير:
- أولاً يتم وضع صوص البيتزا على العجينة ويتم استخدام الشوكة في غرزها للتأكد من سلامة العجينة.
- يتم توزيع الطماطم والفلفل والبصل وباقي المكونات بصورة متساوية وبعد ذلك يتم وضع الجبنة.
- يتم وضع البيتزا في الفرن وتركها لمدة نصف ساعة لحين أن تنضج بصورة نهائية وبالهناء على الجميع.
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