الفلفل المخلل الحار حضرية في البيت بكل بساطة

طريقة تحضير الفلفل المخلل الحار في المنزل، يعتبر الفلفل الحار من الأطباق الجانبية التي تضاف بجانب الكثير من المأكولات الأساسية فيتم تحضير الفلفل الحار بطريقة سهلة وسريعة وترغب الكثير من السيدات في التعرف على طريقة تحضير الفلفل بدلاً من شرائه من خارج المنزل وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الفلفل الحار في المنزل.

نصف كيلو من الفلفل الحار.

ثلاثة فصوص من الثوم.

نصف كأس كبير من الخل.

ملعقة كبيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من السكر.

مياه.

المقادير:طريقة تحضير الفلفل الحار في المنزل:

يتم تحضير الفلفل الحار في المنزل بطريقة سهلة وسريعة وإليكم في السطور تحضير الفلفل الحار في المنزل:

أولاً يتم غسل الفلفل الحار بصورة جيدة ويتم وضعه في بولة حجمها متوسط. بعد ذلك يتم إضافة الثوم والملح والخل والسكر إلى الفلفل الحار ويتم تقليب الخليط بصورة جيدة. الحصول على برطمان محكم الغلق ويتم وضع الفلفل الحار وخليط الثوم والتوابل ويتم وضع المياه لحين أن يتم الغليان. يتم غلق البرطمان بصورة محكمة ويتم وضع الفلفل الحار وخليط الثوم والتوابل وبعد ذلك يتم وضع المياه عليه. القيام بغلق البرطمان بصورة محكمة ويتم رجه جيداً. يتم ترك برطمان الفلفل الحار في مكان بارد لمدة عشرة دقائق. يتم تقديم مخلل الفلفل الحار مع الكثير من الأكلات على سبيل المثال البيتزا.

مقادير تحضير الخيار المخلل:

تتسم طريقة تحضير الخيار المخلل بطريقة سهلة وسريعة وإليكم أهم المقادير:

كيلو من الخيار.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الملح.

نصف كأس من الخل.

نصف ملعقة من الثوم المفروم.

طريقة تحضير الخيار المخلل:

تتسم طريقة تحضير الخيار المخلل بسهولة وإليكم في السطور الآتية طريقة التحضير: