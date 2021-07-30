الفلفل المخلل الحار حضرية في البيت بكل بساطة

طريقة تحضير الفلفل المخلل الحار في المنزل، يعتبر الفلفل الحار من الأطباق الجانبية التي تضاف بجانب الكثير من المأكولات الأساسية فيتم تحضير الفلفل الحار بطريقة سهلة وسريعة وترغب الكثير من السيدات في التعرف على طريقة تحضير الفلفل بدلاً من شرائه من خارج المنزل وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الفلفل الحار في المنزل.المقادير:
- نصف كيلو من الفلفل الحار.
- ثلاثة فصوص من الثوم.
- نصف كأس كبير من الخل.
- ملعقة كبيرة من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة من السكر.
- مياه.
يتم تحضير الفلفل الحار في المنزل بطريقة سهلة وسريعة وإليكم في السطور تحضير الفلفل الحار في المنزل:
- أولاً يتم غسل الفلفل الحار بصورة جيدة ويتم وضعه في بولة حجمها متوسط.
- بعد ذلك يتم إضافة الثوم والملح والخل والسكر إلى الفلفل الحار ويتم تقليب الخليط بصورة جيدة.
- الحصول على برطمان محكم الغلق ويتم وضع الفلفل الحار وخليط الثوم والتوابل ويتم وضع المياه لحين أن يتم الغليان.
- يتم غلق البرطمان بصورة محكمة ويتم وضع الفلفل الحار وخليط الثوم والتوابل وبعد ذلك يتم وضع المياه عليه.
- القيام بغلق البرطمان بصورة محكمة ويتم رجه جيداً.
- يتم ترك برطمان الفلفل الحار في مكان بارد لمدة عشرة دقائق.
- يتم تقديم مخلل الفلفل الحار مع الكثير من الأكلات على سبيل المثال البيتزا.
تتسم طريقة تحضير الخيار المخلل بطريقة سهلة وسريعة وإليكم أهم المقادير:
- كيلو من الخيار.
- ثلاثة ملاعق كبيرة من الملح.
- نصف كأس من الخل.
- نصف ملعقة من الثوم المفروم.
تتسم طريقة تحضير الخيار المخلل بسهولة وإليكم في السطور الآتية طريقة التحضير:
- القيام بغسل الخيار بصورة جيدة وبعد ذلك يتم تقطيعه.
- يتم وضعه في إناء ويتم إضافة المياه إليه.
- يتم تركه على النار لحين الغليان ويتم تصفيته من المياه المتواجدة به جيداً.
- يتم وضع الخيار في إناء وبعد ذلك يتم إضافة المياه مع الخل والملح والثوم.
- القيام بتركه في الإناء لمدة ساعتين ويتم تقديمه وبالهناء على الجميع.
طريقة تحضير الفلفل المخلل الحار في المنزل، يعتبر الفلفل الحار من الأطباق الجانبية التي تضاف بجانب الكثير من المأكولات الأساسية فيتم تحضير الفلفل الحار بطريقة سهلة وسريعة وترغب الكثير من السيدات في التعرف على طريقة تحضير الفلفل بدلاً من شرائه من خارج المنزل وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الفلفل الحار في المنزل.المقادير:
- نصف كيلو من الفلفل الحار.
- ثلاثة فصوص من الثوم.
- نصف كأس كبير من الخل.
- ملعقة كبيرة من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة من السكر.
- مياه.
يتم تحضير الفلفل الحار في المنزل بطريقة سهلة وسريعة وإليكم في السطور تحضير الفلفل الحار في المنزل:
- أولاً يتم غسل الفلفل الحار بصورة جيدة ويتم وضعه في بولة حجمها متوسط.
- بعد ذلك يتم إضافة الثوم والملح والخل والسكر إلى الفلفل الحار ويتم تقليب الخليط بصورة جيدة.
- الحصول على برطمان محكم الغلق ويتم وضع الفلفل الحار وخليط الثوم والتوابل ويتم وضع المياه لحين أن يتم الغليان.
- يتم غلق البرطمان بصورة محكمة ويتم وضع الفلفل الحار وخليط الثوم والتوابل وبعد ذلك يتم وضع المياه عليه.
- القيام بغلق البرطمان بصورة محكمة ويتم رجه جيداً.
- يتم ترك برطمان الفلفل الحار في مكان بارد لمدة عشرة دقائق.
- يتم تقديم مخلل الفلفل الحار مع الكثير من الأكلات على سبيل المثال البيتزا.
تتسم طريقة تحضير الخيار المخلل بطريقة سهلة وسريعة وإليكم أهم المقادير:
- كيلو من الخيار.
- ثلاثة ملاعق كبيرة من الملح.
- نصف كأس من الخل.
- نصف ملعقة من الثوم المفروم.
تتسم طريقة تحضير الخيار المخلل بسهولة وإليكم في السطور الآتية طريقة التحضير:
- القيام بغسل الخيار بصورة جيدة وبعد ذلك يتم تقطيعه.
- يتم وضعه في إناء ويتم إضافة المياه إليه.
- يتم تركه على النار لحين الغليان ويتم تصفيته من المياه المتواجدة به جيداً.
- يتم وضع الخيار في إناء وبعد ذلك يتم إضافة المياه مع الخل والملح والثوم.
- القيام بتركه في الإناء لمدة ساعتين ويتم تقديمه وبالهناء على الجميع.
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