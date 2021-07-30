الملوخية الخضرا المصرية المشطشطة بمكونات بسيطة

طريقة تحضير الملوخية الخضرا المصرية، تعتبر الملوخية من أكثر المأكولات الشعبية المفضلة عند الكثير من الأشخاص ويتم تحضيرها في جميع المطابخ العربية وتتسم طريقة تحضيرها بالسهولة وترغب السيدات في التعرف على تحضيرها وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الملوخية. مقادير تحضير الملوخية: كيلو من الملوخية.

لتر من مرق الدجاج.

أربعة فصوص من الثوم المفروم.

ملعقتان كبيرتان من السمن.

ملعقتان كبيرتان من الكزبرة.

نصف ملعقة من الفلفل الحار.

رشة من الملح.

مكونات سلق الدجاج:

دجاجة كاملة.

لترمن المياه.

ربع كأس من الكرفس.

ربع كأس من الكرات.

جزرة.

بصلة.

خمسة حبات من الفلفل الأسود.

ثلاثة حبات من المستكة.

ثلاثة حبات من الحبهان.

ورقة من اللوري.

ملح.

سمن للتحمير. مكونات تحضير صلصة الطماطم: كأسان من عصير الطماطم.

بصلتان مفرومتان.

فصان من الثوم المفروم.

ملعقة كبيرة من السمن.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

فلفل أسود.

ملح. طريقة التحضير: القيام بغسل باطن الدجاجة وغسل خارجها ويتم ربطها. بعد ذلك يتم وضع الدجاجة والخضروات والمياه في إناء ويتم وضعه على النار. يتم إضافة المستكة والبهارات ويتم ترك الدجاجة لحين أن تسلق لمدة نصف ساعة. يتم إضافة الملح ويتم إخراج الدجاجة من المرق. القيام بتسخين الفرن ويتم تحميره الدجاجة. بعد ذلك يتم إخراج الدجاجة من الفرن ويتم تركها لحين أن تهدأ. القيام بتقطيع الدجاجة إلى أربعة قطع وبعد ذلك يتم تحميرها في السمن. طريقة تحضير صلصة الطماطم: القيام بتقليب البصل في السمن في وعاء ويتم تركه على النار لحين أن يذبل. يتم إضافة الثوم ويتم التقليب. بعد ذلك يتم إضافة عصير الطماطم وتركه لحين أن يغلي لمدة تتراوح من ربع ساعة إلى خمس وعشرين دقيقة. يتم إضافة الخل والفلفل الأسود والملح ويتم ترك المكونات لحين أن يتم طهيها. طريقة تحضير الملوخية: القيام بغسل الملوخية وتجفيفها وفرمها ويتم غلي مرق الدجاج ويتم وضع الملوخية فوقه. يتم إزالة الرغوة البيضاء المتواجدة على سطح الملوخية. يتم خلط كلاً من الثوم والملح والفلفل والكزبرة مع بعضها البعض. يتم تحمير الثوم مع السمن ويتم وضعه فوق الملوخية. القيام بوضع الملوخية في الطبق ويتم تناولها مع الدجاج وصلصة الطماطم. مقادير تحضير الملوخية:مكونات تحضير صلصة الطماطم:طريقة التحضير:طريقة تحضير صلصة الطماطم:

طريقة تحضير الملوخية الخضرا المصرية، تعتبر الملوخية من أكثر المأكولات الشعبية المفضلة عند الكثير من الأشخاص ويتم تحضيرها في جميع المطابخ العربية وتتسم طريقة تحضيرها بالسهولة وترغب السيدات في التعرف على تحضيرها وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الملوخية. مقادير تحضير الملوخية: كيلو من الملوخية.

لتر من مرق الدجاج.

أربعة فصوص من الثوم المفروم.

ملعقتان كبيرتان من السمن.

ملعقتان كبيرتان من الكزبرة.

نصف ملعقة من الفلفل الحار.

رشة من الملح.

مكونات سلق الدجاج:

دجاجة كاملة.

لترمن المياه.

ربع كأس من الكرفس.

ربع كأس من الكرات.

جزرة.

بصلة.

خمسة حبات من الفلفل الأسود.

ثلاثة حبات من المستكة.

ثلاثة حبات من الحبهان.

ورقة من اللوري.

ملح.

سمن للتحمير. مكونات تحضير صلصة الطماطم: كأسان من عصير الطماطم.

بصلتان مفرومتان.

فصان من الثوم المفروم.

ملعقة كبيرة من السمن.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

فلفل أسود.

ملح. طريقة التحضير: القيام بغسل باطن الدجاجة وغسل خارجها ويتم ربطها. بعد ذلك يتم وضع الدجاجة والخضروات والمياه في إناء ويتم وضعه على النار. يتم إضافة المستكة والبهارات ويتم ترك الدجاجة لحين أن تسلق لمدة نصف ساعة. يتم إضافة الملح ويتم إخراج الدجاجة من المرق. القيام بتسخين الفرن ويتم تحميره الدجاجة. بعد ذلك يتم إخراج الدجاجة من الفرن ويتم تركها لحين أن تهدأ. القيام بتقطيع الدجاجة إلى أربعة قطع وبعد ذلك يتم تحميرها في السمن. طريقة تحضير صلصة الطماطم: القيام بتقليب البصل في السمن في وعاء ويتم تركه على النار لحين أن يذبل. يتم إضافة الثوم ويتم التقليب. بعد ذلك يتم إضافة عصير الطماطم وتركه لحين أن يغلي لمدة تتراوح من ربع ساعة إلى خمس وعشرين دقيقة. يتم إضافة الخل والفلفل الأسود والملح ويتم ترك المكونات لحين أن يتم طهيها. طريقة تحضير الملوخية: القيام بغسل الملوخية وتجفيفها وفرمها ويتم غلي مرق الدجاج ويتم وضع الملوخية فوقه. يتم إزالة الرغوة البيضاء المتواجدة على سطح الملوخية. يتم خلط كلاً من الثوم والملح والفلفل والكزبرة مع بعضها البعض. يتم تحمير الثوم مع السمن ويتم وضعه فوق الملوخية. القيام بوضع الملوخية في الطبق ويتم تناولها مع الدجاج وصلصة الطماطم. مقادير تحضير الملوخية:مكونات تحضير صلصة الطماطم:طريقة التحضير:طريقة تحضير صلصة الطماطم:

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