طريقة تحضير الهريسة المصرية بالمكسرات بمكونات بسيطة

طريقة تحضير الهريسة في المنزل، تعتبر الهريسة من أكثر أنواع الحلويات المفضلة عند الكثيرين ويكثر تناولها لدى الكثير من الأشخاص بالتحديد الأطفال ويرغب الكثير من الأشخاص في تحضير الهريسة في تحضيرها وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الهريسة في المنزل. مقادير تحضير الهريسة: مقادير تحضير الهريسة: يتم تحضير الهريسة بطريقة سهلة وسريعة والمقادير كلاً من التالي: ثلاثة كؤوس من السميد الخشن.

كأس من السكر.

نصف كأس من الزيت النباتي.

كأس من اللبن.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

كأس من اللوز المقشر.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الطحينة. مقادير القطر: مقادير القطر: يتم تحضير القطر بطريقة سهلة وهو يزيد من جمال نكهة الهريسة وإليكم طريقة تحضير الهريسة في المنزل: ثلاثة أكواب من السكر.

خمسة أكواب من المياه.

نصف ليمونة.

ملعقتان كبيرتان من مياه الزهر.

ملعقة فانيلا. طريقة تحضير الهريسة في المنزل: طريقة تحضير الهريسة في المنزل: تتسم طريقة تحضير الهريسة بالسهولة ولا تستغرق وقت على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية طريقة التحضير: أولاً يتم خلط السميد الخشن مع السكر. القيام بإضافة البيكنج بودر إلى اللبن ويتم خلطهم جيداً مع بعضهم البعض. يتم إضافة اللبن مع البكينج بودر إلى خليط السميد والسكر ويتم خلط المزيج بصورة جيدة. القيام بإضافة الزيت ويتم تقليب الخليط لحين أن يتم الحصول على عجينة مفتتة. القيام بدهن الصينية بالطحينة ويتم توزيع خليط الهريسة ويتم الضغط عليه. بعد ذلك يتم إضافة اللوز أو نوع المكسرات. يتم تغطية الصينية ويتم تركها لحين أن تتخمر لبضع الساعات. يتم تسخين الفرن إلى درجة الحرارة 180 درجة. القيام بخبز الهريسة في الفرن لمدة تتراوح من نصف ساعة إلى ثلاثة أربع ساعة. بعد ذلك يتم إخراج الهريسة من الفرن وتركها لحين أن تصبح جاهزة وبعد ذلك يتم وضع القطر عليه. هكذا يكون قد تم الانتهاء من تحضير الهريسة وبالهناء على الجميع. نصائح للحصول على هريسة صحية: تتسم طريقة تحضير الهريسة بالسهولة ومن أجل الحصول على هريسة خفيفة يلزم اتباع بعض الأساليب للحصول عليها وإليكم هذه الأساليب: التقليل من القطر منعاً لإفساد الهريسة. لا يلزم الاحتفاظ بالهريسة لأكثر من أربعة أيام بالتحديد الهريسة بالقشطة. نصائح للحصول على هريسة صحية:

طريقة تحضير الهريسة في المنزل، تعتبر الهريسة من أكثر أنواع الحلويات المفضلة عند الكثيرين ويكثر تناولها لدى الكثير من الأشخاص بالتحديد الأطفال ويرغب الكثير من الأشخاص في تحضير الهريسة في تحضيرها وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الهريسة في المنزل. مقادير تحضير الهريسة: مقادير تحضير الهريسة: يتم تحضير الهريسة بطريقة سهلة وسريعة والمقادير كلاً من التالي: ثلاثة كؤوس من السميد الخشن.

كأس من السكر.

نصف كأس من الزيت النباتي.

كأس من اللبن.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

كأس من اللوز المقشر.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الطحينة. مقادير القطر: مقادير القطر: يتم تحضير القطر بطريقة سهلة وهو يزيد من جمال نكهة الهريسة وإليكم طريقة تحضير الهريسة في المنزل: ثلاثة أكواب من السكر.

خمسة أكواب من المياه.

نصف ليمونة.

ملعقتان كبيرتان من مياه الزهر.

ملعقة فانيلا. طريقة تحضير الهريسة في المنزل: طريقة تحضير الهريسة في المنزل: تتسم طريقة تحضير الهريسة بالسهولة ولا تستغرق وقت على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية طريقة التحضير: أولاً يتم خلط السميد الخشن مع السكر. القيام بإضافة البيكنج بودر إلى اللبن ويتم خلطهم جيداً مع بعضهم البعض. يتم إضافة اللبن مع البكينج بودر إلى خليط السميد والسكر ويتم خلط المزيج بصورة جيدة. القيام بإضافة الزيت ويتم تقليب الخليط لحين أن يتم الحصول على عجينة مفتتة. القيام بدهن الصينية بالطحينة ويتم توزيع خليط الهريسة ويتم الضغط عليه. بعد ذلك يتم إضافة اللوز أو نوع المكسرات. يتم تغطية الصينية ويتم تركها لحين أن تتخمر لبضع الساعات. يتم تسخين الفرن إلى درجة الحرارة 180 درجة. القيام بخبز الهريسة في الفرن لمدة تتراوح من نصف ساعة إلى ثلاثة أربع ساعة. بعد ذلك يتم إخراج الهريسة من الفرن وتركها لحين أن تصبح جاهزة وبعد ذلك يتم وضع القطر عليه. هكذا يكون قد تم الانتهاء من تحضير الهريسة وبالهناء على الجميع. نصائح للحصول على هريسة صحية: تتسم طريقة تحضير الهريسة بالسهولة ومن أجل الحصول على هريسة خفيفة يلزم اتباع بعض الأساليب للحصول عليها وإليكم هذه الأساليب: التقليل من القطر منعاً لإفساد الهريسة. لا يلزم الاحتفاظ بالهريسة لأكثر من أربعة أيام بالتحديد الهريسة بالقشطة. نصائح للحصول على هريسة صحية:

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