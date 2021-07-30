طريقة عمل مخلل البصل اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبساطة خطوة بخطوة

مخلل البصل ، يعتبر من المخللات التي يحبها الكثير من الناس، لا يتم تحضير السفرة بدون المخللات، لأنه يعطي طعم لذيذ ورائع، حيث أنه يعتبر فاتح للشهية، ويتم تقديمه مع الوجبات التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسعرات الحيوية، ويعتبر من المخللات المفيدة جداً للجسم ويمكن تناوله لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تعمل على تقليل الكوليسترول في الدم ويحمي من الإصابة ببعض الأمراض، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل مخلل البصل اللذيذ في المنزل خطوة بخطوة.

مكونات عمل مخلل البصل

يتكون مخلل البصل من بعض المكونات التي تعطيه مذاق رائع وهي كالآتي:-

كيلو بصل صغير الحجم جداً.

كوب من ملح الطعام.

ملعقة كبيرة ملح طعام.

نصف كوب من عصير ليمون.

كوب من الخل الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الزعفران.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير مخلل البصل اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة وهي كالتالي:-

تحضير طبق عميق ونضع به البصل دون أن يقشر مع الملح ثم نغلي كمية من الماء ونضيفها البصل حتي يغمر. نغطي الإناء ونتركه لمدة يومين مع التقليب من حين إلى آخر حتي يصبح جاهز التحليل. نقوم بتصفية البصل من الماء ونزيل القشرة بلطف مع ترك النهاية كما هي. نضع البصل في وعاء ونضيف عليه الماء المغلي مرة آخر ونتركه لمدة خمس دقائق ثم يصفى جيداً من الماء. ثم بعد ذلك نضع البصل في إناء ونضيف عليه الماء المغلي مرة آخر ونتركه لمدة ثلاث دقائق ثم نصفيه ونضعه في برطمان زجاجي. نغلي الخل والملح والسكر والزعفران والفلفل وعصير الليمون جيداً لمدة ربع ساعة. تغمر البصل بالمحلول الذي تم تحضيره ونغلق البرطمان بإحكام ونضعه في مكان بارد ومظلم. يحتاج هذا المخلل الي أسبوع لتحضيره ثم يتم تقديمه مع النشويات واللحوم وغيرها بالهنا والشفا.

فوائد البصل

هناك بعض الفوائد التي يمنحها البصل للجسم وهي كالتالي:-