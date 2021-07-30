طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة

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كيكة البرتقال ، تعتبر نوع من أنواع الحلويات التي يحبها الكثير من الصغار والكبار، ويمكن تقديمها مع كوب من الشاي أو كوب من العصير، ويمكن عملها وبالشكولاتة أو الكريمة أو الفاكهة أو الزبادي وغيرها من النكهات، وتختلف طريقة تحضيرها من بلد لآخر، وتتكون هذه الكيكة من مكونات مختلفة، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل كيكة البرتقال الهشة اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبساطة خطوة بخطوة.مكونات عمل كيكة البرتقال
تتكون كيكة البرتقال من بعض المكونات التي تعطيه قوام هش ورائحة جميلة وهي كالآتي:-
- ٢ كوب من الدقيق الفاخر.
- كوب من عصير البرتقال.
- ٤ حبات من البيض.
- ملعقة كبيرة من بشر البرتقال.
- كوب من السكر الناعم.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- نصف كوب زيت ذرة.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- رشة من الملح.
سوف نتعرف على طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة اللذيذة في المنزل خطوة بخطوة وهي كالتالي:-
- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية ١٨٠ درجة مئوية حتي تسخن.
- تحضير صينية كيك وندهنها بملعقة من الزبدة ونرش عليها الدقيق ونتركها جانباً.
- نقوم بخفق البيض والسكر لمدة خمس دقائق حتي يذوب السكر جيداً.
- ثم نضيف بعد ذلك زيت الذرة ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس.
- نضيف إليها كوب من البرتقال وبشر البرتقال ونقلب المكونات جيداً.
- نقوم بعد ذلك بإضافة الفانيليا ورشة الملح والبيكنج بودر والدقيق ونقلب معاً جيداً.
- نبدأ بإضافة الدقيق تدريجياً ونخفق الخليط حتي الحصول على خليط متجانس وقوام كريمي.
- نضع الخليط في الصينية وتدخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٤٠ درجة مئوية.
- مع عدم فتح الفرن حتي ترتفع وتنصح لمدة نصف.
- بعد ذلك نخرج الكيكة من الفرن ونتركه تبرد وتقطع وتقدم مع كوب الشاي بالهنا والشفا.
نصائح هامه عند عمل الكيكة
هناك بعض النصائح التي يمكن اتباعها لعمل الكيكة وهي كالآتي:-
- يجب استخدام الزيت النباتي بدل من السمن أو الزبدة لتقليل نسبة الدهون في الكيك.
- يمكن استخدام دقيق القمح الكامل بدل من الدقيق الأبيض لتقليل الأضرار الصحية الناتجة عنها.
- نستخدم كمية جيدة من عصير البرتقال للحصول على فوائد مذهلة للجسم.
الوسوم
كيكة البرتقال ، تعتبر نوع من أنواع الحلويات التي يحبها الكثير من الصغار والكبار، ويمكن تقديمها مع كوب من الشاي أو كوب من العصير، ويمكن عملها وبالشكولاتة أو الكريمة أو الفاكهة أو الزبادي وغيرها من النكهات، وتختلف طريقة تحضيرها من بلد لآخر، وتتكون هذه الكيكة من مكونات مختلفة، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل كيكة البرتقال الهشة اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبساطة خطوة بخطوة.مكونات عمل كيكة البرتقال
تتكون كيكة البرتقال من بعض المكونات التي تعطيه قوام هش ورائحة جميلة وهي كالآتي:-
- ٢ كوب من الدقيق الفاخر.
- كوب من عصير البرتقال.
- ٤ حبات من البيض.
- ملعقة كبيرة من بشر البرتقال.
- كوب من السكر الناعم.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- نصف كوب زيت ذرة.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- رشة من الملح.
سوف نتعرف على طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة اللذيذة في المنزل خطوة بخطوة وهي كالتالي:-
- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية ١٨٠ درجة مئوية حتي تسخن.
- تحضير صينية كيك وندهنها بملعقة من الزبدة ونرش عليها الدقيق ونتركها جانباً.
- نقوم بخفق البيض والسكر لمدة خمس دقائق حتي يذوب السكر جيداً.
- ثم نضيف بعد ذلك زيت الذرة ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس.
- نضيف إليها كوب من البرتقال وبشر البرتقال ونقلب المكونات جيداً.
- نقوم بعد ذلك بإضافة الفانيليا ورشة الملح والبيكنج بودر والدقيق ونقلب معاً جيداً.
- نبدأ بإضافة الدقيق تدريجياً ونخفق الخليط حتي الحصول على خليط متجانس وقوام كريمي.
- نضع الخليط في الصينية وتدخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٤٠ درجة مئوية.
- مع عدم فتح الفرن حتي ترتفع وتنصح لمدة نصف.
- بعد ذلك نخرج الكيكة من الفرن ونتركه تبرد وتقطع وتقدم مع كوب الشاي بالهنا والشفا.
نصائح هامه عند عمل الكيكة
هناك بعض النصائح التي يمكن اتباعها لعمل الكيكة وهي كالآتي:-
- يجب استخدام الزيت النباتي بدل من السمن أو الزبدة لتقليل نسبة الدهون في الكيك.
- يمكن استخدام دقيق القمح الكامل بدل من الدقيق الأبيض لتقليل الأضرار الصحية الناتجة عنها.
- نستخدم كمية جيدة من عصير البرتقال للحصول على فوائد مذهلة للجسم.
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