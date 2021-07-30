روتين العناية بالشعر الدهني وعلاجه نهائيا في 3 أيام بوصفات طبيعية وصحية

تعرفي علي أسهل طرق العناية بالشعر الدهني لجعله شعر صحي وبحال أفضل، الشعر يصبح من النوع الدهني وذلك لنتيجة لزيادة فرط أفراز الغدد الدهنية الموجودة، فهذه الغدد تتصل بجذور شعرك وتقوم بإمداده بالزيوت الغزيرة التي تجعله دهني، ومن أبرز المظاهر التي تدل علي أن الشعر دهونياً فهي وجود القشرة بشكل كبيرة في فروة راسك.

العناية بالشعر الدهني

كما ذكرنا أن وجود الزيوت الطبيعية الغزيرة في فروة الشعر تصيبه ببعض الضرر، مثل أن الشعر الدهني يتسخ سريعا عن غيره من أنواع الشعر الاخري، كما أن فروة الشعر يصبح لونها أصفر وذلك نتيجة القشرة الكثيرة، ولكن توجد الكثير من الطرق ومستحضرات التجميل التي تقلل من أفراز الزيوت بالشعر، ولكننا سوف نتعرف علي الوصفات الطبيعية والصحية لشعر دهني أفضل.

وصفات طبيعية للشعر الدهني

هناك الكثير من الوصفات الطبيعية لعلاج الشعر ومن ضمنها علاجه بالشاي الأسود، وسوف نتعرف علي الطريقة فيما يلي:

وصفة الشاي الأسود

نقوم بوضع ملعقتين من أوراق الشاي الأسود في كوب به ماء، ثم نتركه يغلي لمدة 10 دقائق.

قومي بتصفية أوراق الشاي جيدا ثم قومي بترك السائل الموجود حتي يبرد تماما.

نضع بعد ذلك المحلول السائل علي فروة الشعر مع تدليكها بها، ونتركه لمدة خمس دقائق.

نقوم بغسل الشعر جيدا بالشامبو الخاص والمياه، ويتم تكرار هذه الوصفة مرتين أسبوعيا.

وصفة الزبادي لعلاج الشعر

يعد الزبادي من أفضل الوصفات الطبيعية التي تعمل علي علاج الشعر الدهني بشكل رائع وصحي، لذلك قومي بإتباع الخطوات التالية وقومي بتنفيذها.

المكونات

نصف كوب من الزبادي الطازج

ملعقة صغيرة من صودا الخبز

ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون

طريقة التحضير

جهزي وعاء صغير الحجم وضعي فيه كل من الصودا والليمون والخبز، ثم قلبيهم جيدا مع بعض حتي يصبح عجينا ناعم.

قومي بوضعه علي شعرك بالكامل وأهتمي أكثر بوضعه علي فروة الرأس.

بعد ذلك قومي بتغطيته شعرك جيدا بالمنشفة واتركيه لمدة نصف ساعة كاملة.

قومي بعد ذلك بغسل شعرك بالماء والشامبو جيدا مع تكرار تلك العملية مرة كل أسبوع.

هكذا انتهينا من تقديم لكي أفضل الوصفات الطبيعية وذلك للحفاظ و العناية بالشعر الدهني الخاص بك.