الوصفة اليابانية لتفتيح البشرة وتبييض الوجه وإزالة التجاعيد والكلف نهائياً

الوصفة اليابانية لتفتيح البشرة وتبييض الوجه وإزالة التجاعيد والكلف، حيث تقوم النساء بالاعتناء بنعومة ونضارة الوجه والبشرة كي تظهر في أجمل صورة ممكنة، لذلك تتميز البشرة اليابانية بالنضارة والصفاء مما يجعلها تظهر بشكل جذّاب، حيث تستخدم اليابانيات وصفة طبيعية لتفتيح الوجه وتبييض البشرة تعمل على إزالة الكلف والتجاعيد نهائياً، لا سيما يمكن الاعتماد على هذه الوصفة وتحضيرها في البيت بخطوات سهلة وبسيطة.

نوضح لكم في هذا المقال جميع الخطوات والوصفات اللازمة لإزالة التجاعيد والكلف، كما يجب التنويه على ضرورة الالتزام بكافة المقادير والكميات المذكورة أثناء التحضير؛ وذلك بعد الزيادة أو النقص أثناء تحضير الوصفة اليابانية لتفتيح البشرة.

تتكون الوصفة اليابانية لتبييض الوجه من مكونات طبيعية تقوم على لمعان البشرة ونضارتها، إلا أنّ هذه المكونات تحتوي على مواد مرطبة تعمل على تجديد الخلايا من جديد، يمكن تحضير الوصفة عن طريق الخطوات التالية:

كوب كبير من الأرز الأبيض. ثلاثة ملاعق من النشا. معلقتين من عصير الليمون.

إضافة كمية الأرز في وعاء به ماء وتغطيته لمدة يوم كامل.

بعد مرور 24 ساعة يتم تصفية الماء من الأرز.

ثم إضافة النشا والليمون إلى الماء والتقليب حتى تتجانس المكونات وتصبح في قوام واحد جاهز للاستخدام.

تعبئة الخليط في برطمان من الزجاج وتركه بداخل الثلاجة حتى اليوم التالي.

بعد ذلك تصبح الوصفة جاهزة في علاج تجاعيد الوجه المبكرة .

. توزيع الخليط على الوجه يومياً في الصباح لمدة ساعة والانتظار حتى يجف.

يجب غسل الوجه جيداً مع تكرار استعمال هذه الوصفة لمدة أسبوع كامل على التوالي.

الوصفة اليابانية لإزالة التجاعيد والكلفتجربتي مع الشوفان لتفتيح البشرة

يعد الشوفان من أفضل الوصفات اليابانية لتفتيح البشرة بسرعة فائقة، حيث تعمل على تفتيح وتنعيم البشرة وإزالة التجاعيد بالإضافة إلى تفتيح البشرة السمراء، يمكن تحضير الخلطة عن طريق الخطوات التالية: