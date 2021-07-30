صور فساتين سواريه 2021، تبحث كل فتاة في المناسبات عن فستان أنيق يبرز جمالها ويجعلها أنيقة ومميزة، ولذلك يعد البحث عن موديلات فساتين من الأمور المحيرة بالنسبة للعديد من الفتيات ليس من السهل العثور على فستان سورية مناسب لها فلكل فتاة تصميم ألوان محددة تبرز جمالها.

صور فساتين سواريه 2021

إذا كنتِ تبحثين سيدتي عن فستان سواريه لحضور مناسبة هامة في وقت ولم تعثري حتى الآن على التصميم واللون المناسب لك من خلال هذا المقال سوف تجدين الكثير من الأفكار الرائعة، لأننا قمنا بالبحث كثيراً وجمعنا مجموعة من أشيك وأحدث موديلات فساتين سوراية بألوان وتصميمات عديدة ومميزة.

فستان سهرة باللون الأسود

بالرغم أن أغلب الفتيات لا يفضلون أختيار الأسود في فساتين السهرة مثل الألوان الزاهية إلا أنه يعطي إطلالة أنيقة وفخمة، لذلك إذا كنتِ من أصحاب البشرة البيضاء لا تخافين من أختيار هذا الفخم في حضور المناسبات، ونعرض لكِ هذا الموديل المميز، فستان طويل بأكمام منفوش باللون الأسود مطرز باللون الأسود مع الفضي.

فستان باللون الشامبين

اللون الشامبين من الألوان المميزة والأنيقة التي انتشرت في السنوات الأخيرة حيث أنه يناسب أصحاب البشرة الخمرية وأصحاب البشرة البيضاء، وأختارنا لكِ فستان من هذا اللون الرائع طويل ومنفوش بأكمام، من الأعلى مصنوع من القماش الستان ومن الأسفل من طبقات التل، ومطرز باللون الفضي.

صور فساتين سواريه 2021 فستان باللون الجنزاري

اللون الجنزاري أيضًا من الألوان الجديدة الرائعة ويناسب جميع ألوان البشرة، وهذا الموديل سوف يجعلك مميزة ويعطي لكِ إطلالة تجمع بين الرقة والفخامة، يتميز هذا الفستان بأنه طويل وضيق بأكمام مصنوع من القماش الستان، مزين من الأكتاف بكسر من نفس لون ونوع قماش الفستان، ومطرز من الرقبة بنفس لون الفستان.

صور فساتين سواريه 2021 فستان سوارية ذهبي

فستان سوارية يناسب حفل خطوبة ويناسب حضور المناسبات الهامة، يتميز باللون الذهبي الخاطف للأنظار، طويل ومنفوش بأكمام مصنوع من طبقات التل، من الأعلى مطرز باللون الذهبي البراق الذي سوف يجعلك جذابة ومميزة.

فستان باللون الفضي والرمادي

إذا كنتِ من عشاق الفخامة والرقي سوف ينال هذا الموديل بالتأكيد إعجابك، أختارنا لكِ فستان ذا تصميم ملوكي سوف يجعلك أميرة، فستان طويل منفوش قليلاً بأكمام، مصنوع من طبقات الشيفون باللون الرمادي الغامق ومطرزة باللون الفضي مع اللون البطني، والفستان مبطن من الأسفل بطبقة ناعمة باللون البني الفاتح.

هكذا نكون قدمنا أفضل صور فساتين سواريه 2021.