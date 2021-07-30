طريقة عمل آيس كريم الفراولة بدون ماكينة للتخلص من حر الصيف بصورة نهائية

يعد الآيس كريم بالفراولة من المثلجات التي يعشقها الجميع من الصغار والكبار، وكثير من الأطفال يحبون أكل المثلجات ويذهبون لشرائها من الخارج، وكثير من السيدات يريدون أن يحصلون على طريقة طبيعية وبسيطة لعملها في المنزل، ايضاً سوف نقدمها بنكهة جميلة ورائعة وهي نكهة الفراولة، ايضاً يتكون هذا النوع من المثلجات من مكونات بسيطة وغير مكلفة، وطريقة عمل الآيس لا تأخذ الكثير من الوقت في تحضيرها ويمكن تحضيرها باستخدام المضرب الكهربائي دون الحاجة إلى استخدام ماكينة آيس كريم، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل آيس كريم الفراولة بدون ماكينة في المنزل. مقادير عمل الآيس كريم بالفراولة مقادير عمل الآيس كريم بالفراولة يتكون الآيس كريم بالفراولة من مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- كوبان من الحليب الطازج. كوب ونصف من السكر. نكهة الفراولة. ثلاث أكواب من الكريمة المخفوقة. كوبان من الفراولة الطبيعية. طريقة الإعداد والتحضير طريقة الإعداد والتحضير سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لعمل آيس كريم الفراولة في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نحضر وعاء ونقوم بتقطيع الفراولة إلى قطع صغيرة ثم نحضر المضرب الكهربائي ونقوم بخفق نكهة الفراولة والحليب معا حتى يصبح كثيفا.

بعد ذلك نقوم بإضافة السكر والكريمة مع الإستمرار بالخفق حتى نحصل على خليط كثيفا.

ثم نضع الخليط بالثلاجة لمدة لا تقل عن 30 دقيقة حتى يتجمد ثم يزين بقطع الفراولة ويصبح جاهز للتقديم وبالهنا والشفا. مكونات آيس كريم الفراولة والليمون يتكون آيس كريم الفراولة والليمون من مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- فراولة مجمدة.

أربع مكعبات من الزبدة.

نصف كوب من الليمون.

كوب حليب كامل الدسم.

٥ ملاعق من السكر.

برش الليمون. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة التحضير آيس كريم الفراولة والليمون في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نحضر إناء عميق ونضعه على النار ونسكب الحليب لتسخينه مع إضافة السكر والزبدة. بعد تفكك الفراولة ونقوم بإضافتها إلى خليط الحليب ونقلب حتى يصبح الخليط مائل للون الأحمر. وعند درجة الغليان نقوم بإنزال الخليط من على النار ثم نخفقه بالمضرب الكهربائي مع إضافة عصير الليمون وبرش الليمون حتى يصبح قوامه كثيفا. ثم ندخله الفريزر لمدة لا تقل ٦٠ دقيقة حتى يتجمد ويصبح جاهز للتقديم. الوسوم

يعد الآيس كريم بالفراولة من المثلجات التي يعشقها الجميع من الصغار والكبار، وكثير من الأطفال يحبون أكل المثلجات ويذهبون لشرائها من الخارج، وكثير من السيدات يريدون أن يحصلون على طريقة طبيعية وبسيطة لعملها في المنزل، ايضاً سوف نقدمها بنكهة جميلة ورائعة وهي نكهة الفراولة، ايضاً يتكون هذا النوع من المثلجات من مكونات بسيطة وغير مكلفة، وطريقة عمل الآيس لا تأخذ الكثير من الوقت في تحضيرها ويمكن تحضيرها باستخدام المضرب الكهربائي دون الحاجة إلى استخدام ماكينة آيس كريم، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل آيس كريم الفراولة بدون ماكينة في المنزل. مقادير عمل الآيس كريم بالفراولة مقادير عمل الآيس كريم بالفراولة يتكون الآيس كريم بالفراولة من مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- كوبان من الحليب الطازج. كوب ونصف من السكر. نكهة الفراولة. ثلاث أكواب من الكريمة المخفوقة. كوبان من الفراولة الطبيعية. طريقة الإعداد والتحضير طريقة الإعداد والتحضير سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لعمل آيس كريم الفراولة في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نحضر وعاء ونقوم بتقطيع الفراولة إلى قطع صغيرة ثم نحضر المضرب الكهربائي ونقوم بخفق نكهة الفراولة والحليب معا حتى يصبح كثيفا.

بعد ذلك نقوم بإضافة السكر والكريمة مع الإستمرار بالخفق حتى نحصل على خليط كثيفا.

ثم نضع الخليط بالثلاجة لمدة لا تقل عن 30 دقيقة حتى يتجمد ثم يزين بقطع الفراولة ويصبح جاهز للتقديم وبالهنا والشفا. مكونات آيس كريم الفراولة والليمون يتكون آيس كريم الفراولة والليمون من مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- فراولة مجمدة.

أربع مكعبات من الزبدة.

نصف كوب من الليمون.

كوب حليب كامل الدسم.

٥ ملاعق من السكر.

برش الليمون. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة التحضير آيس كريم الفراولة والليمون في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نحضر إناء عميق ونضعه على النار ونسكب الحليب لتسخينه مع إضافة السكر والزبدة. بعد تفكك الفراولة ونقوم بإضافتها إلى خليط الحليب ونقلب حتى يصبح الخليط مائل للون الأحمر. وعند درجة الغليان نقوم بإنزال الخليط من على النار ثم نخفقه بالمضرب الكهربائي مع إضافة عصير الليمون وبرش الليمون حتى يصبح قوامه كثيفا. ثم ندخله الفريزر لمدة لا تقل ٦٠ دقيقة حتى يتجمد ويصبح جاهز للتقديم.

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