طريقة عمل كريم الفازلين والخميرة الرهيب لتبييض المناطق الحساسة مثل القشطة

كريم الفازلين والخميرة ، من الكريمات الطبيعية التي تساعد على تفتيح المناطق الحساسة وتجعل ملمسها ناعم مثل الحرير، ويجعل البشرة ناصعة البياض، ويقلل من ظهور البقع الداكنة ويزيل الاسمرار من تحت الإبط ويفتحها بطريقة رهيبة، ويحافظ على نعومة البشرة ويجعلها مثل بشرة الأطفال، وهو من الكريمات الفعالة التي تظهر نتائجها من أول استعمال، ويفضل استخدامه بعد إزالة الشعر مباشرة حتى نحصل على نتائج ممتازة، ويساعد على تفتيح المناطق الداكنة بين الفخذين ويجعلها مثل بياض القطن، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم الفازلين والخميرة السحري لتفتيح المناطق الحساسة مثل القشطة بخطوات بسيطة تجعلك تحصلين على كريم سحري سوف يبهرك عند استعماله، ونتائجه ممتازة على البشرة، ويعطيها ترطيب ونعومة غير عادية.

مكونات كريم الفازلين والخميرة السحري

توجد بعض المكونات البسيطة لعمل الكريم وهى كما يلي:-

ملعقة من كبيرة من الفازلين. ملعقة صغيرة من الملح الناعم. نصف ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية. ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الفازلين والخميرة لتفتيح المناطق الحساسة وهى كما يلي:-

نحضر علبة صغيرة تكون محكمة الغلق، ونضع بها جميع المكونات ونخلطهم مع بعض جيداً.

ثم نقوم بوضع الكريم في الثلاجة حتى يتماسك، ثم نقوم بوضع الكريم على المنطقة المراد تفتيحها.

يفضل وضع الكريم بعد إزالة الشعر مباشرة حتى نحصل على أفضل النتائج.

طريقة عمل ماسك الخميرة والشوفان لإزالة الشعر نهائياً

سوف نتعرف على بعض الخطوات البسيطة التي يمكن إزالة الشعر به بكل سهولة وهى كما يلي:-

نحضر طبق ونضع به ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية، وملعقة من الشوفان المطحون ونقلبهم مع بعض جيداً. ثم نضيف الماء الساخن بالتدريج حتى يصبح الخليط كريمي، نقوم بتنظيف المناطق جيداً بالماء الفاتر ثم نمسحها بفوطة قطنية حتى نتخلص من الماء. نقوم بدهن المناطق المراد إزالة الشعر منها ونتركه لمدة ساعة على الأقل حتى يجف وينشف تماماً. ثم نقوم بفرك الكريم جيداً بواسطة اليد حتى نتخلص من الشعيرات الصغيرة بكل سهولة. ثم نغسله بالماء البارد حتى لا يتهيج الجلد وتصبح البشرة خالية من الشعر تماماً.

كريم الخميرة والنشا لتفتيح البشرة

سوف نتعرف على بعض الخطوات البسيطة لعمل الكريم وهى كما يلي:-