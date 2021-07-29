كريم طبيعي لتنعيم الشعر وإعادة اللمعان والنضارة للشعر التالف  

يبحث الكثيرون عن كريم طبيعي لتنعيم الشعر بدلاً من الكريمات الصناعية التي تستخدم بكثرة في صالونات التجميل، بالرغم من الأضرار التي تسببها مثل التقصف والتساقط، ومن فوائد الكريمات الطبيعية أنها تجعل الشعر ينمو بطريقة صحيحة، وتعزز لمعانه وتحسن مظهره، كما أنها تحمي من التساقط وتعالج التقصف، وتعيد له الكيرياتين وترطب الشعر الجاف، وتعمل أيضاً كمضاد للبكتيريا مما يسهم في علاج مشكلة قشرة الرأس والحكة المصاحبة لها، ويتكون الكريم من مكونات طبيعية مفيدة وتعطي نتائج مبهرة عند الاستخدام، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل كريم طبيعي لتنعيم الشعر.

مكونات عمل كريم طبيعي لتنعيم الشعر

يتكون الكريم من مواد طبيعية تحفز نمو الشعر وتزيد كثافته، كما أنها تحسن صحة بصيلات الشعر مما يؤدي إلى تطويله وتنعيمه، ويتم عمل الكريم بالمكونات التالية:-

5 ملاعق صغيرة من زيت الجوجوبا.

علبة فازلين متوسطة.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من زيت الأرجان.

3 كبسولات أوميجا3 تركيز1000.

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طريقة التحضير

يمكن تحضير كريم طبيعي لتنعيم الشعر في المنزل بالخطوات التالية:-

نفرغ محتويات علبة الفازلين في وعاء بلاستيكي. نضيف 5 ملاعق صغيرة من زيت الجوجوبا، وملعقة صغيرة من زيت الأرجان. ثم نضيف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند، مع التقليب باستمرار حتى تمتزج المكونات. نفرغ محتوى كبسولات الأوميجا 3، ونستمر في التقليب حتى تختلط المكونات تماماً. يعبأ الكريم في علبة نظيفة ومعقمة لحين الاستخدام. يوضع الكريم على الشعر المغسول بعد تجفيفه بمنشفة، ويتم توزيعه بالمشط الخشبي حتى يصل لأطراف الشعر.

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