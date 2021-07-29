طريقة عمل الكيكة الإسفنجية في المنزل بأسهل الطرق وابسط المكونات

الكيكة الإسفنجية تعتبر من افضل أنواع الحلويات والتي يفضلها الكثير، وتعتبر الكيكة الإسفنجية من الطرق السهلة والبسيطة لتحضير الكيك، لإنها لا تحتوي علي عصائر او زيوت او الألبان، ومكونها الأساسي هو الدقيق، وتمت تسميتها بذلك الاسم لإنها تكون ناعمة الملمس كاسفينج البحر، ويمكن تحضيرها سادة او بالشكولاتة، وسوف نتعرف علي ابسط الطرق لتحضيرها. الكيكة الإسفنجية الكيكة الإسفنجية سوف نتعرف علي افضل طرق تحضيرها، ولمعرفة طرق عمل كيك الشكولاتة، ولتحضير صوص الكيك. المكونات: 5 بيضات.

كوب ونصف دقيق.

ثلاث اربع كوب سكر.

معلقة كبيرة بيكينج بودر.

معلقة صغيرة من الفانيليا. طريقة التحضير: يجب تجهيز الصنية من خلال دهنها بالقليل من الزبدة، ثم رشها بالدقيق ونتركها.

وضع الدقيق والبيكينج بودر في إناء عميق وتقليبهم جيدا.

في إناء عميق اخر يتم وضع البيض والفانيليا ونقلبهم جيدا، وإضافة السكر بشكل تدريجي حتي يزيد حجم الخليط ويتكاثف.

اضافة جزء من الدقيق علي خليط البيض مع التقليب ببطئ، ثم اضافة الدقيق تدريجيا مع استمرار التقليب.

وضع الخليط في الصنية التي سبق تجهيزها، تسخين الفرن علي درجة 180 درجة مئوية، وادخل الصنية في الفرن بعر أن يسخن.

ترك الصنية في الفرن لمدة 40 دقيقة، ولا يتم فتح الفرن عليها ابدأ.

بعد الانتهاء من الوقت، يتم غرس الشوكة في منتصفها للتأكد من نضجها.

إخراج الصنية وتركها لتبرد قليلا، لتصبح جاهزة للتقديم بالهناء والشفاء. كيكة الشكولاتة الإسفنجية كيكة الشكولاتة الإسفنجية المقادير: كوب سكر.

4 بيضات.

كوب زبدة.

ثلاث اربع كوب من الدقيق.

معلقة فانيليا.

ثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو.

معلقة كبية من البيكينج بودر. مكونات سائل الشكولاتة: ثلاث اربع سكر بودر.

4 ملاعق من الزبدة.

3 ملاعق كاكاو.

معلقتان كبيرتان من الحليب. طريقة التحضير كيكة الشكولاتة

لتحضير سائل الشكولاتة، وضع الزبدة في وعاء والتقليب بالمضرب الكهربائي، ثم وضع السكر والحليب مع التقليب الجيد، ثم اضافة الكاكاو والتقليب مرة اخري.

في وعاء اخر وضع الزبدة والسكر والتقليب.

اضافة البيض والفانيليا والتقليب جيدا، ثم اضافة البيكنج بودر والدقيق والكاكاو والتقليب جيدا.

وضع العجين علي صنيتين متساويتين في الحجم.

وضع الصنيتين في الفرن لمدة 25 دقيقة.

إخراج الكيكة من الفرن عندما تنضج، وضع الكيكة الأولي في طبق التقديم، ثم طبقة السائل الشكولاتة ثم طبقة الكيكة الثانية. الوسوم

الكيكة الإسفنجية تعتبر من افضل أنواع الحلويات والتي يفضلها الكثير، وتعتبر الكيكة الإسفنجية من الطرق السهلة والبسيطة لتحضير الكيك، لإنها لا تحتوي علي عصائر او زيوت او الألبان، ومكونها الأساسي هو الدقيق، وتمت تسميتها بذلك الاسم لإنها تكون ناعمة الملمس كاسفينج البحر، ويمكن تحضيرها سادة او بالشكولاتة، وسوف نتعرف علي ابسط الطرق لتحضيرها. الكيكة الإسفنجية الكيكة الإسفنجية سوف نتعرف علي افضل طرق تحضيرها، ولمعرفة طرق عمل كيك الشكولاتة، ولتحضير صوص الكيك. المكونات: 5 بيضات.

كوب ونصف دقيق.

ثلاث اربع كوب سكر.

معلقة كبيرة بيكينج بودر.

معلقة صغيرة من الفانيليا. طريقة التحضير: يجب تجهيز الصنية من خلال دهنها بالقليل من الزبدة، ثم رشها بالدقيق ونتركها.

وضع الدقيق والبيكينج بودر في إناء عميق وتقليبهم جيدا.

في إناء عميق اخر يتم وضع البيض والفانيليا ونقلبهم جيدا، وإضافة السكر بشكل تدريجي حتي يزيد حجم الخليط ويتكاثف.

اضافة جزء من الدقيق علي خليط البيض مع التقليب ببطئ، ثم اضافة الدقيق تدريجيا مع استمرار التقليب.

وضع الخليط في الصنية التي سبق تجهيزها، تسخين الفرن علي درجة 180 درجة مئوية، وادخل الصنية في الفرن بعر أن يسخن.

ترك الصنية في الفرن لمدة 40 دقيقة، ولا يتم فتح الفرن عليها ابدأ.

بعد الانتهاء من الوقت، يتم غرس الشوكة في منتصفها للتأكد من نضجها.

إخراج الصنية وتركها لتبرد قليلا، لتصبح جاهزة للتقديم بالهناء والشفاء. كيكة الشكولاتة الإسفنجية كيكة الشكولاتة الإسفنجية المقادير: كوب سكر.

4 بيضات.

كوب زبدة.

ثلاث اربع كوب من الدقيق.

معلقة فانيليا.

ثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو.

معلقة كبية من البيكينج بودر. مكونات سائل الشكولاتة: ثلاث اربع سكر بودر.

4 ملاعق من الزبدة.

3 ملاعق كاكاو.

معلقتان كبيرتان من الحليب. طريقة التحضير كيكة الشكولاتة

لتحضير سائل الشكولاتة، وضع الزبدة في وعاء والتقليب بالمضرب الكهربائي، ثم وضع السكر والحليب مع التقليب الجيد، ثم اضافة الكاكاو والتقليب مرة اخري.

في وعاء اخر وضع الزبدة والسكر والتقليب.

اضافة البيض والفانيليا والتقليب جيدا، ثم اضافة البيكنج بودر والدقيق والكاكاو والتقليب جيدا.

وضع العجين علي صنيتين متساويتين في الحجم.

وضع الصنيتين في الفرن لمدة 25 دقيقة.

إخراج الكيكة من الفرن عندما تنضج، وضع الكيكة الأولي في طبق التقديم، ثم طبقة السائل الشكولاتة ثم طبقة الكيكة الثانية.

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