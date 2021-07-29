أقوي كيراتين لفرد وتنعيم الشعر المجعد والخشن بمكون سحري من المنزل، يعد الشعر وكيفية العناية به من أهم أولويات الفتيات والسيدات حيث أنه يعبر عن الأنوثة وجمال المرأة.

ولذلك تبحث عن أفضل الطرق للحصول علي شعر ناعم وأملس خاصةً إذا كان الشعر من النوع المجعد أو الخشن.

ولهذا تسرع إلي القيام بعمل كيراتين أو بروتين لحل مشكلة الشعر والحصول علي النتيجة المطلوبة إلا أنه سرعان ما يزول مفعولها.

وذلك لأن تلك المواد تترك الشعر في حالة سيئة وتجعله أكثر عرضة للجفاف والخشونة كما تقوم بتلف بصيلات الشعر وتعرضها للتقصف.

كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر المجعد والخشن بمكون منزلي جبار

فرد وتنعيم الشعر المجعد والخشن أصبح هدف ليس من الصعب تحقيقه حيث تتوافر العديد من الوصفات الطبيعية.

والتي تعد أكثر أمان علي الشعر وتمنحك النتيجة المطلوبة من أول استخدام دون الحاجة إلي المواد الكيميائية المكلفة.

و يعتبر الكيراتين جزء أساسي من الشعر ولكن قد يقل تدريجياً نتيجة الإفراط في استخدام المكواة والاستشوار ما يسبب جفاف الشعر.

ولكن يمكنك الابتعاد عن الكيراتين الصناعي وأضراره علي الشعر وتعويضه بمكونات طبيعية فعالة من المنزل.

ولهذا سوف أقدم لكي أقوي كيراتين لفرد وتنعيم الشعر المجعد والخشن بمكونات منزلية نتيجتها سريعة.

كيراتين طبيعي من النشا وزيت جوز الهند لفرد وتنعيم الشعر المجعد والخشن

النشا مكون طبيعي فعال في فرد خصل الشعر المجعدة والمموجة وهذا لاحتوائه علي نسبة كبيرة من الفيتامينات والأحماض.

والتي تعمل علي تنعيم الشعر وترطيبه كما يساهم في تقليل هيشان الشعر وسهولة تصفيفه.

زيت جوز الهند من أفضل الزيوت المرطبة للشعر كما يقوم بتنعيم وترطيب الشعر بطريقة طبيعية حيث يحتوي علي أحماض دهنية.

والتي تساعد في علاج تجعد الشعر والتخلص من الخشونة والتقصف لشعر ناعم ولامع.

3 ملاعق كبيرة من النشا.

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي.

علبة محكمة الغلق.

مكونات كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر المجعد والخشن من المنزل

قومي بوضع النشا وزيت جوز الهند في علبة محكمة الغلق ثم يرج جيداً حتي يتجانس.

ثم أضيفي العسل وامزجي المكونات وبعد ذلك يقسم الشعر إلي عدة أقسام.

يوضع الكيراتين المنزلي علي كامل الشعر ثم يمشط بمشط ذو أسنان واسعة.

يلف الشعر ويغطي بغطاء بلاستيكي أو منشفة ساخنة ويترك لمدة ساعة.

يغسل الشعر بالماء والشامبو الخفيف ويستخدم الكيراتين مرتين في الأسبوع لشعر ناعم ومفرود.

طريقة تحضير كيراتين لفرد وتنعيم الشعر المجعد والخشن وكيفية الاستخدام