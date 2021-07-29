طريقة عمل كيكة رواني التركية الهشة بطعم لذيذ وبخطوات سهلة

كيكة الرواني واحدة من أفضل وأشهر الحلويات الخفيفة التي تشتهر في المطبخ التركي، والتي تتميز عن غيرها بطعم رائع للغاية وقوام هش، وهناك طرق مختلفة لعمل كيكة الرواني، ولكن الطعم هو نفس الطعم الذي لا يقاوم، وعادة ما تبحث كل ربات البيوت باستمرار على طرق جديدة ومختلفة لعمل الكيكة المختلفة لتقديمها لأسرتها في الأوقات المختلفة، وكيكة الرواني من بين تلك الأنواع التي تنال إعجاب الجميع ويرغبون في تناولها باستمرار، ولذلك قررنا من خلال مقالنا هذا أن نوافيكم متابعينا الكرام لموقعنا ثقفني طريقة عمل كيكة رواني التركية.

طريقة عمل كيكة رواني التركية

تختلف مكونات كيكة الرواني عن الكيكة العادية، حيث يتم إعدادها من خلال سميد البسبوسة، والتي يتم تسقيتها من خلال الشربات الذي يضيف لها طعم رائع للغاية، وكيكة الرواني من الحلويات التي تتواجد في المناسبات السعيدة والأفراح والأعياد.

كوب من السميد الناعم.

كوب من الدقيق الأبيض.

كوب لبن زبادي.

كوب سكر.

كيس بكينج بودر.

كيس فانيليا.

نصف كوب زيت.

3 كوب من الماء.

3 كوب سكر.

عصير نصف ليمونة.

في البداية يتم تجهيز الشربات من خلال إحضار قدر، ونضع فيه السكر مع الماء ويرفع على النار ليغلي ويذوب السكر.

ثم نضيف الليمون ويترك المزيج يغلي لمدة خمس دقائق ليثقل قليلاً، ويرفع من على النار ليبرد.

في وعاء نضع البيض والسكر ونخفقهما من خلال المضرب الكهربائي ليرتفع قوامه.

ننزل بالسميد مع اللبن والزبادي ونقلبهما معاً، ثم نضيف الدقيق والفانيليا والبيكنج بودر ونقلب المكونات معاً لتتجانس.

نحضر قالب الفرن ويدهن بالقليل من السمن، ويسكب فيها المزيج فيه بالتساوي.

ندخل القالب الفرن على درجة حرارة 180 لمدة نصف ساعة حتى تنضج الكيكة تماما، ويمكن عمل اختبار للتأكد من نضج الكيكة من هلال وضع خلة أسنان فيها.

نخرج الكيكة من الفرن ونقطعها مربعات ويسكب عليها الشربات البارد وتترك لمدة ساعة حتى تمتص الكيكة الشربات.

مكونات كيكة الرواني:مكونات الشربات:طريقة التحضير: