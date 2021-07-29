كيف نفرق بين أعراض فيروس كورونا وأعراض الحساسية الموسمية، كثيرا ما يطرح هذا السؤال بسبب أن كل من المرضين يصيبان الجهاز التنفسي ولذلك تتشابه كثيرًا أعراضهما، وبسبب انتشار فيروس كورنا بشكل غير مسبوق في العالم، بات الشعور بأي من أعراض الجهاز التنفس أمر مقلق اعتقادًا بأن السبب قد يكون فيروس كورونا، فكيف نفرق؟

التفرقة بين أعراض فيروس كورونا وأعراض الحساسية الموسمية:

ضمن أفضل طريقة لمعرفة كيف نفرق بين أعراض فيروس كورونا وأعراض الحساسية الموسمية، دوت الخليج معرفة أعراض كل منهما، كما أن المصادر الطبية أكدت أن أعراض كورونا تتفاقم خلال ساعات منذ ظهور أولى إصابة، ولا تستجيب إلى أدوية الحساسية أو المسكنات البسيطة، خاصة في أول فترات الإصابة، على عكس أمراض الحساسية الموسمية، هذا بالإضافة إلى أن مرضى الحساسية على علم بأعراض مرضهم وكيفية التعامل معها، وفي حال وجود أي تغير في ذلك فيجب التأكد من أنه ليس فيروس كورونا.

وبالحديث عن الأعراض ومعرفتها نشر موقع " الكونسلتو" التالي:

قال أخصائي أمراض المناعة والحساسية الدكتور فلاديمير بوليبوك، ، إن الحساسية الموسمية تختلف عن الالتهاب الرئوي الناتج عن عدوى فيرو س كورونا في عدد من الأعراض، وهي:

- الزكام.

- سيلان الأنف.

- العطس المتكرر.

وهناك عرضين آخرين يعاني منهما مرضى الحساسية الموسمية ولا يظهران عند الإصابة بفيروس كورونا، وهما:

- التهاب الملتحمة.

- احتقان الأنف.

ولكن، إذا عانى مريض الحساسية الموسمية من السعال الجاف وارتفاع حرارة الجسم، عليه إجراء اختبار كورونا، لأن هذه الأعراض قد تكون ناتجة عن إصابته بفيروس كورونا.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.