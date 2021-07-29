شيء خطير يحدث اذا تم اهمال تنظيف هذا العضو في الجسد ونستهين بتنظيفه 5 طرق لتنظيف اللسان

يمكن أن تكون رائحة الفم الكريهة محرجة، يعد الحفاظ على نظافة الفم أمرًا مهمًا، وخطوة بسيطة ينساها معظم الناس أثناء القيام بذلك هي تنظيف ألسنتهم. على الرغم من أن لسانك لا يحتوي على أي تجاويف، إلا أن عدم تنظيفه بشكل صحيح يمكن أن يكون بالتأكيد سببًا لرائحة الفم الكريهة وأمراض الفم.

يعد الحفاظ على اللسان نظيفًا أمرًا مهمًا لإبعاد البكتيريا السيئة وبقايا الطعام. يساعد تجريف اللسان على إزالة البكتيريا والبقايا والفطريات والسموم والخلايا الميتة بعيدًا عن سطح اللسان. هذه العملية لا تنظف لسانك فحسب ، بل تحسن صحتك العامة أيضًا. إليك كيف يمكن أن يحسن تنظيف اللسان صحتك بخمس طرق.

يحسن الهضم: يبدأ الهضم بفمك. تعمل الإنزيمات الموجودة في اللعاب على تكسير الطعام وتسهيل هضمه. ينشط الإنزيمات ذات الصلة اللازمة لهضم الطعام بشكل أفضل. ينشط الأعضاء: يساعد تنظيف اللسان في التخلص من السموم التي تراكمت في فمك. كما أنه ينشط ويوقظ الأعضاء الداخلية وبالتالي يجعلك تشعر بالانتعاش والنظافة. قل وداعا لرائحة الفم الكريهة: يمكن أن تؤدي بقايا الطعام والخلايا الميتة والبكتيريا إلى رائحة الفم الكريهة. كشط اللسان وتنظيفه مرتين يوميًا لمدة سبعة أيام يقلل البكتيريا في الفم. يحسن حاسة التذوق لديك: يمكن أن يؤدي حك لسانك مرتين يوميًا إلى تحسين حاسة التذوق لديك. تحافظ إزالة الخلايا الميتة والمواد الأخرى غير المرغوب فيها على فمك نظيفًا منتعش. بالتالي ، يمكنك التمييز بشكل أفضل بين الأطعمة الحلوة والمالحة والمرّة والحامضة وتشعر بمذاق الأطعمة الرائع. يزيل البكتيريا: يمكن أن تكون البكتيريا الموجودة على اللسان مصدرًا للعديد من المشاكل الصحية ، مثل تسوس الأسنان إلى جانب رائحة الفم الكريهة. يساعدك التنظيف في الحفاظ على التوازن الصحيح للبكتيريا الجيدة في فمك حيث ينظف بقايا الطعام المتراكمة في فمك.

فوائد تنظيف اللسان وتجنب المخاطر

بعد كل هذا أمازلت تستخف بعملية تنظيف اللسان؟ ابدأ الأن بالاستعانة ببعض الأدوات للمساعدة في هذه العملية. تستطيع شراء معجون تنظيف اللسان وفرشة خاصة به بعيدًا عن فرشة الأسنان. اغسل فمك جيدًا بعد كل وجبة وادخل في عالم جديد من الصحة المثالية عن طريق تنظيف لسانك.