طريقة صبغ الشعر باللون المفضل من المنزل وكيفية الاعتناء به بعد ذلك

ازدادت عمليات البحث على شبكة الإنترنت في الفترة السابقة عن طريقة صبغ الشعر في المنزل، وذلك بعد ان أعلنت جميع الصالونات التجميلية عن إغلاقها بعد انتشار جائحة فيروس كورونا، مما جعل جميع السيدات تلجأ إلى إتمام تلك الأمور بنفسها في المنزل، ولكنها ترغب في الاطلاع على الأسرار التي كان يعتمد عليها المتخصصون في المحلات حتى تتمكن من الخروج بأفضل النتائج، وتستطيع تثبيت اللون لأطول وقت ممكن بدون أن تتلف الشعر.

طريقة صبغ الشعر في المنزل

حتى نتمكن من صبغ الشعر باللون الرمادي الجديد، نحتاج إلى علبة صبغة باللون الأشعر، وعلبتين صبغة باللون الرمادي، وغطاء شعر بلاستيكي، ومشط من الخشب، وقفازات من البلاستيك، وفرشاة شعر، والقليل من الفازلين، ورباط مخصص للشعر، وفوطة من القماش، ووعاء بلاستيكي لتحضير الصبغة، ومشط وكليبسات للشعر.

خطوات صبغ الشعر في المنزل مثل المحترفين

نقوم بمزج جميع محتويات عبوات الصبغة في الوعاء البلاستيكي، مع اتباع الخطوات التفصيلية المدونة على العبوات، وباستخدام المشط الخشبي نقوم بتمشيط الشعر لفك التشبك الموجود في الشعر، وبعدها نقسمه إلى أربعة أجزاء مع ربط كل منهما على حدا، ثم نقوم بتوزيع الفازلين على مناطق الوجه والرقبة المحيطة بالشعر حتى لا تتأثر بالصبغة، ونرتدي القفازات ثم نقوم بتقسيم كل قسم إلى خصلات وتوزيع الصبغة عليه باستخدام الفرشاة المخصصة لذلك، وعند الانتهاء من الشعر بأكمله نتركه ثلث ساعة قبل أن يغسل جيداً بالماء والشامبو وحمام الكريم.

يجب تحديد الكمية المناسبة لطول وكثافة الشعر للحصول على اللون المطلوب.

يمكن استعمال الفازلين أو كريم الشعر عند الأطراف من بداية الشعر والخلف لكي لا تبهت الصبغة على البشرة.

يجب تطبيق اختبار أولاً لمعرفة مدى مناسبة اللون على البشرة، ويمكن ذلك على الأطراف الخلفية.

ينصح بارتداء ملابس خاصة عند صبغ الشعر لأنها قد تتعرض للاتساخ والبقع.

عند غسل الشعر من الصبغة يفضل أن يكون في حوض الاستحمام بعيداً عن الجسم، واستخدام قفازات أثناء ذلك لكي لا يثبت اللون على الجسم أو البشرة.

نصائح للعناية بالشعر عند صبغه في البيت