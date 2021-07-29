كريم النشا اقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن والمجعد سيصبح ناعم حرير في نصف ساعة فقط

كريم النشا اقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن، كيراتين للشعر باستعمال مادة وكون النشا الطبيعي، والمستخرج من نبات الذرة من الممكن الاعتماد عليه بصفة أساسية في أن نحصل على الشعر بمظهر جيد، وملمس رائع شديد النعومة، ومن خلال ما يلي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على مختلف المكونات التي من الممكن أن تتم إضافتها على النشاء لتكوين التركيبة المميزة للكيراتين المنعم رائع الأثر على جميع أجزاء الشعر، وفيما يلي أيضًا سنتطرق لأهمية تلك التركيبة الممتازة.

كريم النشا اقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن

مكونات كيراتين للشعر بالنشا تعد بسيطة، ومن الممكن أن يتم إحضارها بكل سهولة ومن بين تلك المكونات ما يلي ذكره بالنقاط التالية:

ملعقتان نشاء.

ملعقتان مكون الألوفيرا.

ملعقتان زبادي.

ملعقتان عسل.

ملعقة صغيرة مكون عصير ليمون.

ملعقة زيت السمسم.

ملعقة مكون زيت الزيتون.

طريقة التحضير للخليط تكون على هذا النحو الآتي:

نقوم بالخلط لسائر المكونات السابقة، والتي لا بد وأن تكون على القدر المكتمل من التجانس.

الخليط من الضروري أن ينتج في صورة معجون ناعم أشبة بالكريم حتى يسهل على أي مستخدمة أن تقوم بتطبيقه على شعر الرأس، فيتوزع بشكل جيد، وتعم فائدته على مختلف الأجزاء من الشعر.

ضرورة أن يكون المحتوى لتلك التركيبة ملامس لفروة الرأس ومسامها حتى تكون الوصفة أكثر جدوى ونفع للشعر.

تغطية الرأس عقب التطبيق من بين الأمور الأهم لنجاح تلك الوصفة.

أهم مزايا وفوائد الكريم الطبيعي للشعر بالنشا

يمتاز هذا الكريم بقدرته على التحقيق للفوائد الآتي ذكرها بالنقاط القادمة والتي نوافيكم بها على هذا النحو: