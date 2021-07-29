3 وصفات سهلة جدا لتحضير أشهى كبسة باللحمة في البيت

الكبسة يوجد لها أكثر من طريقة لتجهيزها فمن الممكن تحضيرها باللحمة البقرى أو باللحم الضاني أو باللحم والخضار، ولكن الكثير منا يفضلون تحضيرها باللحم لأنها تتميز بمذاقها الجذاب، فقد تم اقتباسها من الدول العربية والخليجة وبالأخص المملكة العربية السعودية فهى من الأكلات الرئيسة التى لا يمكن الاستغتاء عنها بصفة مستمرة وبصفة خاصة فى المناسبات والأعياد، لذا سوف نتعرف على مكونات وطريقة عمل الكبسة الأصلية باللحم فتعالوا معنا.مكونات تحضير الكبسة باللحم:
يعتبر الأرز واللحم هما أساس تحضير الكبسة باللحم مع وضع البهارات المختلفة ولكي نقوم بتحضير الكبسة باللحم لا نحتاج إلى مكونات باهظة الثمن، ولكي نقوم بتحضير الكبسة باللحم نحتاج إلى:
- ثمرتين من الفلفل الأخضر الحار.
- ربع ملعقة من الكركم.
- عشر ثمرات من القرنفل.
- نجهز ملعقة صغيرة من الكزبرة الناعمة، وكمية من الملح والفلفل الأسود على حسب الرغبة.
- نحتاج إلى بصلة مبشورة، وملعقتين كبيرتين من الزبدة أو السمن على حسب الرغبة، مع ربع ملعقة صغيرة من بودره الزعفران.
- نجهز سبعة فصوص من الحبهان، وملعقة صغيرة من بهارات الكبسة، وثمرتين من الطماطم المبشورة، وورق اللورا واللومي.
- نقوم بشراء كيلو غرام من أرز بسمتي، وكيلو غرام من اللحم البقري أو من الممكن أن يكون لحم غنم على حسب الرغبة.
لكي نقوم بتجهيز الكبسة باللحم يجب علينا إتباع هذه الخطوات ألا وهي:
- نقوم بغسل الأرز جيدا بالماء ونضع كميه مناسبة من الماء، ونتركه لمدة نصف ساعة أو أكثر بقليل للعمل على نقعه.
- نحضر إناء الطبخ ونضع فيه الزبدة، ونضعها على النار تسخن.
- نقوم بوضع البصل المبشور ونتركه لحين حصوله على اللون الذهبي.
- نقوم بوضع البهارات والكزبرة والحبهان وورق اللورا والملح والفلفل، ونقلبهم جيدا.
- نضع اللحم مع البصل ونتركها لحين تغير لونها.
- نضيف الطماطم المبشورة والفلفل الأخضر وكمية من الماء المغلي.
- نغطي الإناء ونتركه لمدة ساعة إلا ربع أو أكثر لحين اقتراب اللحم في التسوية.
- نضع الأرز والكركم وبودرة الزعفران مع مراعاة تغطية الأرز بمرق اللحم، ونتركها على نار مرتفعة تغلى لحين تشرب المرق.
- نهدئ النار ونترك الأرز مع اللحم لمدة ثلاثون دقيقة لحين تسويته نهائيا نتاوله ساخنا.
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الكبسة يوجد لها أكثر من طريقة لتجهيزها فمن الممكن تحضيرها باللحمة البقرى أو باللحم الضاني أو باللحم والخضار، ولكن الكثير منا يفضلون تحضيرها باللحم لأنها تتميز بمذاقها الجذاب، فقد تم اقتباسها من الدول العربية والخليجة وبالأخص المملكة العربية السعودية فهى من الأكلات الرئيسة التى لا يمكن الاستغتاء عنها بصفة مستمرة وبصفة خاصة فى المناسبات والأعياد، لذا سوف نتعرف على مكونات وطريقة عمل الكبسة الأصلية باللحم فتعالوا معنا.مكونات تحضير الكبسة باللحم:
يعتبر الأرز واللحم هما أساس تحضير الكبسة باللحم مع وضع البهارات المختلفة ولكي نقوم بتحضير الكبسة باللحم لا نحتاج إلى مكونات باهظة الثمن، ولكي نقوم بتحضير الكبسة باللحم نحتاج إلى:
- ثمرتين من الفلفل الأخضر الحار.
- ربع ملعقة من الكركم.
- عشر ثمرات من القرنفل.
- نجهز ملعقة صغيرة من الكزبرة الناعمة، وكمية من الملح والفلفل الأسود على حسب الرغبة.
- نحتاج إلى بصلة مبشورة، وملعقتين كبيرتين من الزبدة أو السمن على حسب الرغبة، مع ربع ملعقة صغيرة من بودره الزعفران.
- نجهز سبعة فصوص من الحبهان، وملعقة صغيرة من بهارات الكبسة، وثمرتين من الطماطم المبشورة، وورق اللورا واللومي.
- نقوم بشراء كيلو غرام من أرز بسمتي، وكيلو غرام من اللحم البقري أو من الممكن أن يكون لحم غنم على حسب الرغبة.
لكي نقوم بتجهيز الكبسة باللحم يجب علينا إتباع هذه الخطوات ألا وهي:
- نقوم بغسل الأرز جيدا بالماء ونضع كميه مناسبة من الماء، ونتركه لمدة نصف ساعة أو أكثر بقليل للعمل على نقعه.
- نحضر إناء الطبخ ونضع فيه الزبدة، ونضعها على النار تسخن.
- نقوم بوضع البصل المبشور ونتركه لحين حصوله على اللون الذهبي.
- نقوم بوضع البهارات والكزبرة والحبهان وورق اللورا والملح والفلفل، ونقلبهم جيدا.
- نضع اللحم مع البصل ونتركها لحين تغير لونها.
- نضيف الطماطم المبشورة والفلفل الأخضر وكمية من الماء المغلي.
- نغطي الإناء ونتركه لمدة ساعة إلا ربع أو أكثر لحين اقتراب اللحم في التسوية.
- نضع الأرز والكركم وبودرة الزعفران مع مراعاة تغطية الأرز بمرق اللحم، ونتركها على نار مرتفعة تغلى لحين تشرب المرق.
- نهدئ النار ونترك الأرز مع اللحم لمدة ثلاثون دقيقة لحين تسويته نهائيا نتاوله ساخنا.
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