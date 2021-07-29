وصفة النيلة الزرقاء الجبارة لتبيض وتفتيح الجسم في 3 أيام

النيلة الزرقاء تعتبر من أروع الوصفات التي تساعد على تبييض الجسم، خاصة الأماكن الداكنة، التي تعاني منها الكثير من السيدات والفتيات، ولكن لا أحد يعرف طريقة تحضيرها، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال وصفة النيلة الزرقاء لتبييض الجسم في 3 أيام. وصفة النيلة الزرقاء لتبييض الجسم وصفة النيلة الزرقاء لتبييض الجسم مكونات الوصفة كأسان من الزبادي.

أربع ملاعق كبيرة من النيلة الزرقاء.

ملعقة كبيرة من زيت الصبار.

2 ملعقة صغيرة من الفازلين. طريقة تحضير وصفة النيلة الزرقاء لتبيض الجسم اخلطي الزبادي مع زيت الصبار، والفازلين، والنيلة الزرقاء جيدا، حتى يتكون خليط متجانس. قومي بغسل بشرتك بالماء، ثم وزعي عليها الخليط، ثم اتركيه لمدة 30 دقيقة. دلكي بشرتك لمدة 5 دقائق، ثم اغسلي جسمك بالماء الفاتر، ثم رطبي بشرتك جيدا. كرري وصفة النيلة الزرقاء مرتين في الأسبوع. خلطة النيلة الزرقاء لتبييض الجسم طريقة تحضير وصفة النيلة الزرقاء لتبيض الجسمخلطة النيلة الزرقاء لتبييض الجسم مكونات الخلطة ثلاث أكواب كبيرة من الحليب.

4 ملاعق صغيرة من النشا.

20 جرام نيلة زرقاء.

2 كأس كبير ماء ورد. طريقة تحضير خلطة النيلة الزرقاء لتبييض الجسم امزجي الحليب مع مقدار النشا، وباقي المكونات جيدا، حتى يتكون خليط متجانس. وزعي الخليط على بشرتك بالكامل قبل الذهاب إلى النوم. كرري خلطة النيلة الزرقاء مرة كل يوم. خلطة النيلة الزرقاء المغربية لتفتيح البشرة طريقة تحضير خلطة النيلة الزرقاء لتبييض الجسمخلطة النيلة الزرقاء المغربية لتفتيح البشرة مكونات الخلطة 6 ملاعق صغيرة من النيلة الزرقاء.

كأس كبير من الزبادي.

2 ملعقة صغيرة زيت صبار. طريقة تحضير خلطة النيلة الزرقاء المغربية لتفتيح البشرة اخلطي الزبادي مع زيت الصبار، والنيلة الزرقاء جيدا، حتى يتكون خليط متجانس. وزعي الخليط على جسمك، ثم اتركيه لمدة 60 دقيقة. اغسلي جسمك بالماء. كرري وصفة النيلة الزرقاء مرة كل 72 ساعة. وصفة النيلة الزرقاء لتفتيح الوجه طريقة تحضير خلطة النيلة الزرقاء المغربية لتفتيح البشرةوصفة النيلة الزرقاء لتفتيح الوجه مكونات الوصفة 8 ملاعق صغيرة نيلة زرقاء. ثلث كوب كبير ماء ورد. طريقة تحضير وصفة النيلة الزرقاء لتفتيح الوجه امزجي ماء الورد مع مقدار النيلة الزرقاء جيدا، حتى يتكون خليط متجانس. وزعي الخليط على منطقة الوجه، ثم اتركيه لمدة 15 دقيقة. اغسلي بشرتك بالماء. كرري وصفة النيلة الزرقاء ثلاث مرات بالأسبوع. ما هي فوائد النيلة الزرقاء للبشرة تقضي على المناطق الداكنة. توحد لون البشرة. تعالج حب الشباب. تمنع ظهور الرؤوس السوداء طريقة تحضير وصفة النيلة الزرقاء لتفتيح الوجهما هي فوائد النيلة الزرقاء للبشرة الوسوم

النيلة الزرقاء تعتبر من أروع الوصفات التي تساعد على تبييض الجسم، خاصة الأماكن الداكنة، التي تعاني منها الكثير من السيدات والفتيات، ولكن لا أحد يعرف طريقة تحضيرها، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال وصفة النيلة الزرقاء لتبييض الجسم في 3 أيام. وصفة النيلة الزرقاء لتبييض الجسم وصفة النيلة الزرقاء لتبييض الجسم مكونات الوصفة كأسان من الزبادي.

أربع ملاعق كبيرة من النيلة الزرقاء.

ملعقة كبيرة من زيت الصبار.

2 ملعقة صغيرة من الفازلين. طريقة تحضير وصفة النيلة الزرقاء لتبيض الجسم اخلطي الزبادي مع زيت الصبار، والفازلين، والنيلة الزرقاء جيدا، حتى يتكون خليط متجانس. قومي بغسل بشرتك بالماء، ثم وزعي عليها الخليط، ثم اتركيه لمدة 30 دقيقة. دلكي بشرتك لمدة 5 دقائق، ثم اغسلي جسمك بالماء الفاتر، ثم رطبي بشرتك جيدا. كرري وصفة النيلة الزرقاء مرتين في الأسبوع. خلطة النيلة الزرقاء لتبييض الجسم طريقة تحضير وصفة النيلة الزرقاء لتبيض الجسمخلطة النيلة الزرقاء لتبييض الجسم مكونات الخلطة ثلاث أكواب كبيرة من الحليب.

4 ملاعق صغيرة من النشا.

20 جرام نيلة زرقاء.

2 كأس كبير ماء ورد. طريقة تحضير خلطة النيلة الزرقاء لتبييض الجسم امزجي الحليب مع مقدار النشا، وباقي المكونات جيدا، حتى يتكون خليط متجانس. وزعي الخليط على بشرتك بالكامل قبل الذهاب إلى النوم. كرري خلطة النيلة الزرقاء مرة كل يوم. خلطة النيلة الزرقاء المغربية لتفتيح البشرة طريقة تحضير خلطة النيلة الزرقاء لتبييض الجسمخلطة النيلة الزرقاء المغربية لتفتيح البشرة مكونات الخلطة 6 ملاعق صغيرة من النيلة الزرقاء.

كأس كبير من الزبادي.

2 ملعقة صغيرة زيت صبار. طريقة تحضير خلطة النيلة الزرقاء المغربية لتفتيح البشرة اخلطي الزبادي مع زيت الصبار، والنيلة الزرقاء جيدا، حتى يتكون خليط متجانس. وزعي الخليط على جسمك، ثم اتركيه لمدة 60 دقيقة. اغسلي جسمك بالماء. كرري وصفة النيلة الزرقاء مرة كل 72 ساعة. وصفة النيلة الزرقاء لتفتيح الوجه طريقة تحضير خلطة النيلة الزرقاء المغربية لتفتيح البشرةوصفة النيلة الزرقاء لتفتيح الوجه مكونات الوصفة 8 ملاعق صغيرة نيلة زرقاء. ثلث كوب كبير ماء ورد. طريقة تحضير وصفة النيلة الزرقاء لتفتيح الوجه امزجي ماء الورد مع مقدار النيلة الزرقاء جيدا، حتى يتكون خليط متجانس. وزعي الخليط على منطقة الوجه، ثم اتركيه لمدة 15 دقيقة. اغسلي بشرتك بالماء. كرري وصفة النيلة الزرقاء ثلاث مرات بالأسبوع. ما هي فوائد النيلة الزرقاء للبشرة تقضي على المناطق الداكنة. توحد لون البشرة. تعالج حب الشباب. تمنع ظهور الرؤوس السوداء طريقة تحضير وصفة النيلة الزرقاء لتفتيح الوجهما هي فوائد النيلة الزرقاء للبشرة

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