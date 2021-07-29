طريقة عمل ماسك الطماطم واللبن الرائب لتفتيح البشرة وإزالة التصبغات

ماسك الطماطم واللبن الرائب ، يعد من أكثر الطرق الطبيعية الفعالة في تفتيح البشرة، كما الوصفات الطبيعية مئة في المئة التي لا تحتوي علي أية مواد كيميائية أو مواد حافظة، كما أنه يعد بمكونات متوفرة في أغلب البيوت وطريقة تحضيره كذلك أكثر من سهلة، ويمكن إداد العديد من الوصفات الطبيعية للعناية بالبشرة مثل صابونة الخيار لترطيب البشرة وتونر ماء الخيار والليمون الفعال جدا لنقاء طبيعي وبشرة بلا مشاكل وكذلك صابونة الأرز لتصفية وتنقية البشرة من الشوائب وغيرها الكثير والكثير من الوصفات الطبيعية الأخرى، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني على طريقة عمل ماسك الطماطم واللبن الرائب.

حبة طماطم صغيرة.

نصف ملعقة من العسل الأبيض.

ملعقة من اللبن الرائب.

ملعقتين من دقيق الحمص.

رشة من مسحوق الكركم.

مكونات ماسك الطماطم واللبن الرائبطريقة التحضير

إعداد هذا الماسك الرائع من أسهل ما يكون وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بهرس ثمرة الطماطم جيدا بعد ذلك نقوم بخلط جميع المكونات المتبقية.

نستمر في خلط جميع المكونات حتي تصبح مزيجا واحدا.

ويكون الماسك بعد ذلك جاهز للاستخدام.

طريقة الاستعمال

طريقة استعمال هذا الماسك والماسكات بشكل عام تختلف باختلاف أنواع البشرة واختلاف المكونات التي يحتوي عليها الماسك وباختلاف قوة مفعولها وقدرة البشرة على امتصاصها وسنتعرف فيما يلي على طريقة استعمال ماسك الطماطم واللبن الرائب وهي كالتالي:

نقوم بغسل الوجه جيدا، ثم نقوم بعد ذلك بتطبيق الماسك على الوجه.

ونترك الماسك علي الوجه لمدة خمس عشرة دقيقة ونقوم بغسله بعد ذلك بالماء فقط.

فوائد عصير الطماطم للوجه

يحتوي عصير الطماطم على فوائد عديدة للوجه وهي كالتالي: