طريقة عمل أرز ريزو كنتاكي الشهير ألذ وصفة للغداء من منزلك، هل قمت بتجربة أرز الريزو من قبل وتذوقت طعمه اللذيذ ؟ لمن لا يعرف فإن ريزو هو أحد وجبات كنتاكي الشهيرة التي تقدم مع دبابيس الدجاج، وهو يعتبر وجبة أساسية لعشاق خلطات كنتاكي الشهيرة التي يحبها الكبار والصغار. لذا نقدم لك اليوم سيدتي وصفة سهلة وبسيطة لتحضير أرز ريزو كنتاكي بشكل سريع وطعم رهيب ولذيذ جداً.

طريقة عمل أرز ريزو كنتاكي الشهير

ستبدئين أولاً بتحضير الصلصة فهذا الصوص سوف يستخدم في تتبيلة الفراخ وأيضاً في أرز الريزو، ومقادير الصلصة هي كوب كاتشب، ملعقة كبيرة عسل نحل، ملعقة كبيرة عسل اسود، ملعقة كبيرة صويا صوص، ملعقة كبيرة خل أبيض، ربع ملعقة صغيرة ( ملح، ثوم بودر، بصل بودر، فلفل حار أو بابريكا)، ربع كوب من صلصة الباربيكيو (اختياري). يتم تحضير وعاء ويضاف إليه جميع المكونات السابق ذكرها ثم يتم الخلط بشكل جيد ويترك جانباً.

لتحضير الدجاج يتم تقطيع صدور الدجاج على هيئة أصابع، ثم يتم تتبيلها ب 3 ملاعق كبيرة من الصلصة التي تم تحضيرها ثم يتم تغطيتها في الثلاجة لمدة ساعة. ثم يتم تحضير 2 كوب دقيق، ملعقة صغيرة من (ملح، فلفل أسود، ثوم بودر، بصل بودر، زنجبيل بودر، بابريكا، خردل) يتم إضافة هذه المكونات في وعاء ويتم الخلط ثم يتم غمس قطع الدجاج في هذا المزيج ثم يتم وضعها في ماء وتوضع مرة أخرى في المزيج ثم يتم تحميرها في زيت غزير ساخن.

تحضير أرز الريزو

لتجهيز الأرز يتم تحضير 2 كوب أرز مصري أو بسمتي مغسول، حبة واحدة من البصل مقطعة مكعبات صغيرة، صدر دجاجة مقطع مكعبات صغيرة، توابل بمقدار ربع ملعقة صغيرة ( ملح، فلفل أسود، بابريكا، كركم، كاري) 2 ملعقة صغيرة ممسوحة سكر، مكعب مرقة دجاج فورية، ربع كوب من الصلصة التي تم تحضيرها. يتم تحضير إناء قابل للطهي ويوضع على النار ثم يضاف إليه ملعقة زيت مع ملعقة زبدة ويتم التسخين جيداً.

يتم إضافة السكر ويترك لتتم الكرملة ثم يتم إضافة البصل ثم مكعب المرقة وقطع الفراخ، ثم يتم التقليب جيداً مع إضافة التوابل والصلصة، بعدها يتم التحريك مع إضافة الأرز ويتم التقليب مرة أخرى ثم يتم إضافة ماء مغلي حتى يتم تغطية سطح الأرز ويترك لتتم التسوية. يتم بعد ذلك وضع الأرز في وعاء التقديم ثم توضع قطع الدجاج المحمرة وما تبقى من الصلصة التي تم تحضيرها ثم يقدم بالهناء والشفاء.