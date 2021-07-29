طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة بالخطوات تذوب في الفم

طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة بالخطوات تزوب في الفم، حيث أنه بحلول موسم الشتاء يزيد معه انتشار البرتقال في كل بيت وسوق، ويصبح من أكثر أنواع الفواكه توافرًا، الشئ الذي يجعل طرق استغلاله كثيرة إما بشكل مباشر أو استغلاله داخل الوصفات لكي لا يفسد مع ارتفاع الحرارة وكثرة الكمية، وأيضًا لأجل ما فيه من فائدة عظيمة من الفيتامينات وفيتامين C، كما أنه مقوي للمناعة وواقي من الفيروسات.

لذلك تسعى كل أم في بيتها إلى دمجه في عدة أطباقٍ، ليس فقط الحلويات بل يدخل في تتبيلة الأطباق الرئيسية، كما يمكنك إعداد كيكة البرتقال الإسفنجية منه، بحيث تصبح هشة تمامًا واسفنجية القوام تذوب في الفم وهي من أشهر الوصفات المنزلية المحبوبة خاصةً من قبل الأطفال، تابعي الوصفة التالية وجربيها، لن تتوقفي عن إعدادها.

طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة

يتم إعداد كيكة البرتقال الهشة التي تتم من خلال خطوات بسيطة، والتي تتمثل فيما يلي:

احضري 1/2 كوب من عصير البرتقال المنزلي.

ابشري كمية تكفي ملعقة من قشر البرتقال.

3/4 كوبًا من السكر.

3 أو 4 بيضات حسب الحجم.

كيس واحد من البيكنج بودر وكيس من الفانيليا.

4 معالق كبيرة زيت.

كوبان من الدقيق الأبيض.

انقعي عصير وقشر البرتقال المبشور 30 دقيقة بعد خلطهم، ثم قومي بتصفيته.

سخني الفرن ثم قومي بتجهيز الصينية لإعداد الكيكة بدهن طبقة من الزيت ثم رش الدقيق بخفة فوقها حتى لا يحترق الكيك.

افصلي بياض البيض عن الصفار، ثم اخفقي البياض مع رشة ملح خفيفة.

اخلطي الزيت مع السكر حتى تصلي لشكل أقرب للكريمي.

ادمجي البيكنج بودر والفانيليا والدقيق سويًا، ثم اخلطيهم مع خليط السكر والزيت.

قومي بإضافة العصير تدريجيًا مع الخفق وصفار البيض بالمثل.

ضعي الخليط في الصينية المحضرة.

اضبطي حرارة الفرن على درجة 140 وضعي الصينية فيها واتركيها لمدة عشرين دقيقة.

أحرصي على أن يكون باب الفرن مغلق.

مقادير كيكة البرتقال الاسفنجيةخطوات عمل كيكة البرتقال الاسفنجية هشة القوامنصائح للحصول على كيكة اسفنجية هشة

بجانب معرفة طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة ، ويوجد بعض الاحتياطات للحصول على كيكة هشة والوصول لأفضل نتائج التزمي بالتالي