مكون طبيعي عجيب لعمل كيراتين لفرد الشعر الخشن وتنعيمه من أول استعمال

مكون طبيعي عجيب لعمل كيراتين لفرد الشعر، وصفات الكيراتين الطبيعي التي يمكننا من خلالها أن نقم بعمل فرد ملحوظ للشعر الخشن، وذلك يكون من خلال الاستعمال للعديد من نوعيات المواد الطبيعية، والتي من شأنها أن تعزز نعمة الشعر، وتضفي عليه الشكل والمظهر الجذابين، وعن بعض من تلك الوصفات نتحدث بالتفصيل عبر الفقرات التالي ذكرها من المقال.

مكون طبيعي عجيب لعمل كيراتين لفرد الشعر

نتحدث الآن عن المكونات الأساسية التي نستطيع من خلالها أن نحضر الصفة الخاصة بالكيراتين الطبيعي المميز.

جل الصبار.

نشاء الذرة.

ملعقة ليمن معصور.

ملعقة فازلين.

ملعقة خلاصة الزيتون.

زيت خروع.

طريقة التحضير وكيفية الاستعمال

التحضير يبدأ باستخدام العاء الأكثر ملاءمة مع الخلط الجيد لتبدو الوصفة كريمية ناعمة أقرب لتركيبة الكريم المنعم للشعر، تلك الخلطة يتم أخذها وتوضع بشكل مباشر على كل الخصلات من الشعر مع مراعاة التوزيع الكامل للخليط بأنحاء الرأس، تدليك كل الأطراف مع البصل للمنابت يعد من بين أهم الأمر واجبة الاتباع عن التطبيق للوصفة، استعمال الصفة مدة عشر دقائق كل مرة تستعمل فيها ومن الممكن أن تزيد لنصف الساعة، الشعر لا بد من تغطيته، بعد اكتمال المدة لا بد من الشطف للشعر.

أفضل مكون طبيعي عجيب لعمل كيراتين لفرد الشعر من أول استعمال

تلك الطريقة لا بد فيها من الالتزام بإحضار مختلف المقادير الآتي ذكرها بالنقاط القادمة ألا هي