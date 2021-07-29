عملت احلي جبنه بيضاء مكونات سهله وبسيطة في المنزل ومفيدة وصحيه للأطفال

احلي جبنه بيضاء مكونات سهله وبسيطة، من المؤكد أن الجبن أحد الوجبات الأساسية داخل كل منزل، فالجبنة أساس وجبة الإفطار والعشاء كما أنها تحتوي على عناصر غذائية مفيدة للجسم، بالإضافة إلى أنها تحتوي على طعم مميز، ويمكن وضعها في المخبوزات الطازجة مع الزيتون أو حبة البركة وهكذا. احلي جبنه بيضاء مكونات سهله وبسيطة احلي جبنه بيضاء مكونات سهله وبسيطة تحضر الجبنة البيضاء من أبسط المقادير وبطريقة سهلة ومبسطة، وأقل المقادير وهي كالتالي: مكونات عمل الجبنة البيضاء في المنزل خمسة كيلو من اللبن كامل غير منزوع الدسم.

نصف كوب خل أبيض.

ملعقة كبيرة ملح (حسب الرغبة).

ملعقة صغيرة من الحبة السوداء. طريقة تحضير الجبنة البيضاء المنزل نضع الحليب في قدر على نار هادئة حتى يغلي وبعد ذلك نتركه حوالي خمسة دقائق، ثم نضيف إليه الخل ونقلب حتى يتجانس الخل باللبن.

نتركه مرة أخرى حوالي خمس دقائق حتى يبدأ اللبن بالتكتل ومن علاماته سائل شفاف يظهر بحواف القدر.

نضع اللبن المكتل في شاش ونضيف إليه حبة البركة والملح ونقلب حتى يذوب الملح بالحليب.

نترك الحليب يصفى وبعد ذلك يتم وضع الكيس الشاشي في وعاء ذات ثقوب واسعة، ونضع فوقه شئ ثقيل لمدة حوالي 5 أو 6 ساعات.

يتم تقطيع الجبنة ووضعها في الماء المصفي منها وتوضع في الثلاجة، أو يتم تقطيع مقدار بسيط منها حسب الوجبة وتقدم باردة تمامًا مع الطماطم أو الزيتون والشاي بالحليب بجانبها. تعد هذه وصفة بسيطة وسريعة لتحضير الجبنة البيضاء من المنزل بمقادير بسيطة وغير مكلفة ومضمونة. مكونات عمل الجبنة البيضاء في المنزلطريقة تحضير الجبنة البيضاء المنزل طريقة عمل الجبنة البيضاء بالنفحة طريقة عمل الجبنة البيضاء بالنفحة تستخدم بعض الأمهات المنفحة في عمل الجبن وتتمثل المكونات وطريقة التحضير كالتالي: مكونات عمل الجبنة البيضاء بالنفحة طريقة تحضير عمل الجبنة البيضاء بالنفحة يتم وضع كلا من الملح على الحليب مع التقليب.

في حمام ماء يتم وضع اللبن ونتركه حتى يصل إلى أربعين درجة.

بعد ذلك يوضع الحليب في وعاء له غطاء ويتم اضافة المنفحة ثم تقليبها.

واخيرًا يغطى الوعاء ويترك لمدة خمس ساعات.

ثم في وعاء له ثقوب يتم وضع شاش وتفرع الجبن عليها ثم وضع ثقل على الجبن وتركه لمدة ساعتين على الأقل.

وتركه لمدة ساعتين على الأقل. وآخر خطوة هي تقطيع الجبن وتناولها بالهناء والشفاء. مكونات عمل الجبنة البيضاء بالنفحة طريقة تحضير عمل الجبنة البيضاء بالنفحة الوسوم

احلي جبنه بيضاء مكونات سهله وبسيطة، من المؤكد أن الجبن أحد الوجبات الأساسية داخل كل منزل، فالجبنة أساس وجبة الإفطار والعشاء كما أنها تحتوي على عناصر غذائية مفيدة للجسم، بالإضافة إلى أنها تحتوي على طعم مميز، ويمكن وضعها في المخبوزات الطازجة مع الزيتون أو حبة البركة وهكذا. احلي جبنه بيضاء مكونات سهله وبسيطة احلي جبنه بيضاء مكونات سهله وبسيطة تحضر الجبنة البيضاء من أبسط المقادير وبطريقة سهلة ومبسطة، وأقل المقادير وهي كالتالي: مكونات عمل الجبنة البيضاء في المنزل خمسة كيلو من اللبن كامل غير منزوع الدسم.

نصف كوب خل أبيض.

ملعقة كبيرة ملح (حسب الرغبة).

ملعقة صغيرة من الحبة السوداء. طريقة تحضير الجبنة البيضاء المنزل نضع الحليب في قدر على نار هادئة حتى يغلي وبعد ذلك نتركه حوالي خمسة دقائق، ثم نضيف إليه الخل ونقلب حتى يتجانس الخل باللبن.

نتركه مرة أخرى حوالي خمس دقائق حتى يبدأ اللبن بالتكتل ومن علاماته سائل شفاف يظهر بحواف القدر.

نضع اللبن المكتل في شاش ونضيف إليه حبة البركة والملح ونقلب حتى يذوب الملح بالحليب.

نترك الحليب يصفى وبعد ذلك يتم وضع الكيس الشاشي في وعاء ذات ثقوب واسعة، ونضع فوقه شئ ثقيل لمدة حوالي 5 أو 6 ساعات.

يتم تقطيع الجبنة ووضعها في الماء المصفي منها وتوضع في الثلاجة، أو يتم تقطيع مقدار بسيط منها حسب الوجبة وتقدم باردة تمامًا مع الطماطم أو الزيتون والشاي بالحليب بجانبها. تعد هذه وصفة بسيطة وسريعة لتحضير الجبنة البيضاء من المنزل بمقادير بسيطة وغير مكلفة ومضمونة. مكونات عمل الجبنة البيضاء في المنزلطريقة تحضير الجبنة البيضاء المنزل طريقة عمل الجبنة البيضاء بالنفحة طريقة عمل الجبنة البيضاء بالنفحة تستخدم بعض الأمهات المنفحة في عمل الجبن وتتمثل المكونات وطريقة التحضير كالتالي: مكونات عمل الجبنة البيضاء بالنفحة طريقة تحضير عمل الجبنة البيضاء بالنفحة يتم وضع كلا من الملح على الحليب مع التقليب.

في حمام ماء يتم وضع اللبن ونتركه حتى يصل إلى أربعين درجة.

بعد ذلك يوضع الحليب في وعاء له غطاء ويتم اضافة المنفحة ثم تقليبها.

واخيرًا يغطى الوعاء ويترك لمدة خمس ساعات.

ثم في وعاء له ثقوب يتم وضع شاش وتفرع الجبن عليها ثم وضع ثقل على الجبن وتركه لمدة ساعتين على الأقل.

وتركه لمدة ساعتين على الأقل. وآخر خطوة هي تقطيع الجبن وتناولها بالهناء والشفاء. مكونات عمل الجبنة البيضاء بالنفحة طريقة تحضير عمل الجبنة البيضاء بالنفحة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عملت احلي جبنه بيضاء مكونات سهله وبسيطة في المنزل ومفيدة وصحيه للأطفال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.